عيار 21 يسجل 5940 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الأحد 15 نوفمبر

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية حالة من التراجع، وسط ترقب المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، في ظل تأثر الأسواق بالتوترات السياسية العالمية ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة، فضلًا عن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

واستعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، تقريرًا بالفيديو عن أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، وسط تراجع الأسعار، بالتزامن مع استمرار تأثر المعدن الأصفر بالتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجلت أسعار الذهب اليوم :

عيار 18: 5091 جنيهات للجرام.

عيار 21: 5940 جنيهًا للجرام.

عيار 24: 6789 جنيهات للجرام.

الجنيه الذهب: 47520 جنيهًا.