البحرين تصدر تحذيرين أمنيين .. وتدعو المواطنين والمُقيمين للتوجّه إلى أماكن آمنة

أصدرت وزارة الداخلية البحرينية تحذيرين منفصلين، اليوم الأحد، بشأن تهديدات محتملة، عبر منشورين على حسابها الرسمي بمنصة «إكس»، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب موقع آمن.

وتأتي التحذيرات في ظل تطورات أمنية تشهدها المنطقة، وتثير مخاوف من انعكاسات التوترات الإقليمية على أمن دول الخليج، لا سيما في ظل التهديدات المرتبطة بالتصعيد العسكري واحتمالات اتساع نطاق المواجهات.

وأضافت الوزارة أن التنبيهين يأتيان في إطار إجراءات الحفاظ على السلامة العامة، وحثت الجميع على متابعة المستجدات والتعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية، دون الكشف عن طبيعة التهديدات أو تحديد المواقع التي قد تكون مستهدفة.

وتأتي التحذيرات البحرينية بعد يومين من إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف رادار أمريكي للإنذار المبكر في البحرين، في إطار ما وصفه بالرد على تحركات عسكرية أمريكية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد نفت الرواية الإيرانية، وقالت إن القوات الأمريكية اعترضت طائرتين مسيرتين إيرانيتين كانتا متجهتين نحو البحرين، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار جراء الحادث.

وتستضيف البحرين مقر الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية، ما يجعلها ذات أهمية استراتيجية في الانتشار العسكري الأمريكي بمنطقة الخليج، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران وتعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين الجانبين.