السكري الصامت .. أعراض خفية قد تتجاهلها لسنوات وتعرّضك لمُضاعفات خطيرة

تتزايد أهمية الكشف المبكر عن مرض السكري في ظل إمكانية استمرار الإصابة دون ظهور مؤشرات واضحة يدركها المريض، وهو ما قد يؤدي إلى تأخر التشخيص وارتفاع مخاطر المضاعفات. وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض الباطنة والسكر، عن أبرز عوامل الخطورة التي تستدعي الانتباه، والأعراض التي لا ينبغي تجاهلها، مؤكدة أهمية الفحوصات الدورية والوقاية من المرض.

حذّرت الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ أمراض الباطنة والسكر، من تجاهل الأعراض المبكرة لمرض السكري، مؤكدة أهمية الكشف المبكر والتعرف على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني، بما يساعد على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والحد من مخاطر المضاعفات الصحية.

عوامل تزيد خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني

وأوضحت “شلتوت”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن السمنة، سواء العامة أو سمنة البطن، والتاريخ الوراثي للإصابة بالسكري لدى أقارب الدرجة الأولى أو الثانية، من أبرز عوامل الخطورة التي تزيد احتمالات الإصابة بالمرض، مشيرة إلى أن السكري من النوع الأول لا يمكن التنبؤ بالإصابة به.

وأضافت أن هناك عوامل خطورة أخرى تشمل ارتفاع ضغط الدم، واضطراب دهون الدم، والإصابة بالكبد الدهني، وتكيسات المبايض لدى السيدات والفتيات، إلى جانب الإصابة السابقة بسكري الحمل، أو إنجاب طفل بوزن 4 كيلوجرامات أو أكثر عند الولادة.

إيناس شلتوت تكشف أعراض السكري المبكرة

وأشارت أستاذ أمراض الباطنة والسكر إلى أن بعض المرضى قد يتعايشون مع أعراض السكري دون إدراك حقيقة إصابتهم، فيما يُعرف بإنكار الإصابة بالمرض، موضحة أن هذه الحالة تدفع المريض إلى تجاهل الأعراض أو البحث عن تفسيرات أخرى لها، مثل الاعتقاد بأن كثرة التبول ناتجة عن الإفراط في شرب الشاي.

ولفتت إلى أن كثرة شرب المياه والتبول وفقدان الوزن والدوخة من أبرز الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بالسكري، مؤكدة ضرورة عدم تجاهل هذه العلامات أو تأجيل إجراء التحاليل اللازمة للاطمئنان على مستويات السكر في الدم.

تحذير من تأخر اكتشاف الإصابة بالسكري

وحذرت شلتوت من استمرار أعراض السكري لمدة عام أو عامين أو أكثر دون إجراء الفحوصات اللازمة، خاصة مع ارتفاع مستويات السكر في الدم، مؤكدة أن تأخر اكتشاف الإصابة قد يعرض المريض لمضاعفات صحية خطيرة، وهو ما يعزز أهمية الوعي بالأعراض والكشف المبكر والمتابعة الطبية المنتظمة.