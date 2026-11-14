في اليوم العالمي للتوعية بالسكري..1 من كل 2 مصابين بالسكر لا يدرك إصابته به.. هذه علامات تحذيرية صامتة ينبغي ألا تتجاهلها

علاقة زيادة الوزن بالإصابة بمرض السكر

لماذا لا يظهر أعراض عند الإصابة بالسكري

مع احتفال العالم باليوم العالمي لـ السكري في الرابع عشر من نوفمبر، يتجدد التركيز على حالة مرضية تؤثر على ملايين الأشخاص، لكنها غالباً ما تظل غير مكتشفة حتى تبدأ في إلحاق الضرر بصحتهم. يرتبط مرض السكري عادةً بأعراض مثل العطش الشديد، والحاجة المتكررة للتبول، وفقدان الوزن غير المبرر.

ولكن ماذا لو ارتفعت مستويات السكر في دمك دون ظهور أي من هذه الأعراض؟ بالنسبة لملايين الأشخاص، يتطور مرض السكري بصمت، دون إطلاق أي علامات تحذيرية واضحة تثير القلق؛ وبحلول الوقت الذي يتم فيه اكتشاف المرض، قد يكون قد بدأ بالفعل في التأثير على أعضاء حيوية في الجسم.

إن حجم هذه المشكلة يثير القلق حقاً. فوفقاً للاتحاد الدولي للسكري (IDF)، كان هناك نحو 589 مليون بالغ حول العالم مصابين بمرض السكري في عام 2024، منهم قرابة 252 مليوناً —أي ما يعادل 42.8%— لم يكونوا على علم بإصابتهم. وبعبارة أخرى، فإن واحداً تقريباً من كل شخصين مصابين بالسكري لا يدرك إصابته به.

وفي هذا اليوم العالمي للسكري، تأتي هذه الإحصاءات لتذكرنا بأهمية الكشف المبكر عن المرض، تماماً كما تبرز أهمية إدارته وعلاجه. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في دول مثل الهند، حيث لا يزال مرض السكري يمثل تحدياً كبيراً للصحة العامة.

لا تكمن المشكلة ببساطة في عدم قدرة الأشخاص على التعرف على الأعراض؛ فمرض السكري من النوع الثاني قد يتطور تدريجيًا، مما يتيح للجسم التكيف مع المستويات المرتفعة باستمرار من الجلوكوز في الدم. ونتيجة لذلك، قد يواصل الأفراد ممارسة حياتهم اليومية المعتادة، معزين ما يشعرون به من تعب عرضي، أو تغيرات في الوزن، أو تكرار الإصابة بالعدوى، إلى الضغوط النفسية، أو التقدم في العمر، أو غيرها من المشكلات الصحية التي تبدو غير مقلقة.

لماذا قد يظل مرض السكري غير مكتشف لسنوات؟



توضح الدكتورة تشايثانيا رافيكومار، الطبيبة في مستشفى "كوشيس" (Koshys Hospital)، سبب عدم اكتشاف هذه الحالة في كثير من الأحيان؛ إذ تشير إلى أن التطور التدريجي لمرض السكري من النوع الثاني يجعل من السهل تجاهل أعراضه المبكرة. وتقول: "أحد أكبر التحديات المتعلقة بمرض السكري هو أن مستويات السكر في الدم قد تظل مرتفعة لسنوات دون أن تظهر أعراض يراها الشخص خطيرة بما يكفي لطلب الرعاية الطبية". وهذا التطور التدريجي هو بالضبط ما يجعل تشخيص المرض صعباً دون إجراء فحوصات طبية. فبينما يعاني بعض الأشخاص من أعراض واضحة، قد لا يشكو آخرون من أي شيء، حتى وإن كانت مستويات الجلوكوز في دمهم أعلى باستمرار من النطاق الطبيعي.

ومن بين المؤشرات المبكرة التي تستحق الانتباه: العطش الشديد، وكثرة التبول، وزيادة الشعور بالجوع، والإرهاق المستمر. كما قد يحدث تشوش في الرؤية عندما يؤثر ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم على توازن السوائل في العين، مما يغير مؤقتاً من قدرتها على التركيز. ومن الأعراض الأخرى التي تستدعي الاهتمام أيضاً: فقدان الوزن غير المبرر؛ فعندما يعجز الجسم عن استخدام الجلوكوز بفعالية للحصول على الطاقة، قد يبدأ في تكسير الدهون والعضلات المخزنة، مما يؤدي إلى فقدان الوزن رغم عدم إجراء أي تغييرات مقصودة في النظام الغذائي أو مستوى النشاط البدني.

علامات تحذيرية أقل شيوعاً قد يغفل عنها الكثيرون



ليست كل العلامات التحذيرية لمرض السكري واضحة كالعطش الشديد أو كثرة التبول؛ فبعض الأعراض قد تبدو غير مرتبطة بمستويات السكر في الدم، مما يجعلها عرضة للتجاهل في كثير من الأحيان. وتوضح الدكتورة نيثرا إن، استشارية الطب الباطني في مستشفيات "مانيبال" (Manipal Hospitals) في منطقة "إلكترونيك سيتي" بمدينة بنغالورو، أن مرض السكري قد يظهر أحياناً من خلال تغيرات تؤثر على الجلد والأعصاب الطرفية. وتقول: "يمكن لارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم أن يؤثر تدريجياً على الأعصاب الطرفية، مما قد يؤدي إلى ظهور أحاسيس معينة حتى قبل تشخيص الإصابة بمرض السكري".

قد يشير الشعور المستمر بالوخز أو التنميل أو الحرقة في القدمين إلى تأثر الأعصاب. وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة لأن اعتلال الأعصاب السكري قد يتطور ببطء، وقد لا يلاحظ بعض الأشخاص التغيرات الأولية في الإحساس.

كما أن تكرار الإصابة بالعدوى الجلدية أو الفطرية، أو الشعور بحكة مستمرة -لا سيما في المنطقة التناسلية- يستدعي إجراء فحص طبي. ومن المؤشرات الأخرى الأقل شهرة حالة تُعرف بـ "الشواك الأسود" (Acanthosis nigricans)، وهي حالة تظهر فيها بقع جلدية داكنة وسميكة ذات ملمس مخملي، غالباً حول الرقبة أو تحت الإبطين أو في منطقة الفخذين. وترتبط هذه الحالة بمقاومة الأنسولين، وقد تكون مؤشراً على زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ويُعد بطء التئام الجروح والخدوش سبباً آخر يدعو لفحص مستويات الجلوكوز في الدم، خاصة إذا ترافق ذلك مع أعراض أخرى. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه العلامات ليست حكراً على مرض السكري؛ فظهور عرض واحد أو أكثر لا يعني بالضرورة الإصابة بالمرض، لكن ينبغي عدم تجاهل الأعراض المستمرة أو المتكررة.

ليس من الضروري أن تكون مصاباً بزيادة الوزن لتُصاب بمرض السكري

من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً حول مرض السكري الاعتقاد بأنه يصيب فقط الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. وفي الواقع، يمكن أن يصاب الأفراد ذوو الوزن الطبيعي أيضاً بمرض السكري من النوع الثاني. وتوضح الدكتورة نيثرا أن خطر الإصابة يتأثر بعدة عوامل تتجاوز مجرد وزن الشخص أو مظهره الجسدي؛ إذ يمكن أن يسهم تراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية، والاستعداد الوراثي، والخلل الأيضي الكامن في الإصابة بهذا المرض.

كما يؤكد الدكتور أشوك كومار جينغان، المدير الرئيسي لمركز السكري والغدة الدرقية والسمنة والغدد الصماء في مستشفى "بي إل كيه-ماكس" (BLK-Max) التخصصي في دلهي، أن صغار السن والأشخاص ذوي الأجسام النحيفة ليسوا بمنأى عن هذا الخطر. فوجود تاريخ عائلي للإصابة بالسكري، أو قلة النشاط البدني، أو السمنة في منطقة البطن، أو ارتفاع ضغط الدم، أو اضطراب مستويات الكوليسترول، أو تشخيص سابق بمرحلة "ما قبل السكري"؛ كلها عوامل قد تزيد من احتمالية الإصابة. كذلك، ينبغي على النساء اللواتي لديهن تاريخ من الإصابة بسكري الحمل أو متلازمة تكيس المبايض (PCOS) أن يدركن احتمالية تعرضهن لهذا الخطر.

لا يُعد انتظار ظهور الأعراض وسيلةً موثوقةً لمعرفة ما إذا كانت مستويات السكر في دمك ضمن النطاق الصحي؛ فالفحوصات الدورية يمكنها الكشف عن أي خلل حتى قبل ظهور أعراض ملموسة. وتوصي الدكتورة نيثرا بإجراء فحص السكر التراكمي (HbA1c) وفحص سكر الدم الصائم لتقييم مستويات السكر في الجسم. فبينما يقيس فحص سكر الدم الصائم مستوى السكر بعد فترة من التوقف عن تناول الطعام، يقدم فحص السكر التراكمي (HbA1c) تقديراً لمتوسط ​​مستويات السكر في الدم على مدار الشهرين إلى الأشهر الثلاثة السابقة تقريباً.

ويحث الدكتور جينغان البالغين، لا سيما من بلغوا سن الخامسة والثلاثين، على التفكير في إجراء الفحوصات، مع ضرورة البدء في سن أبكر لمن لديهم عوامل خطر إضافية. كما توصي الدكتورة تشايثانيا بإجراء فحوصات دورية للبالغين الذين تجاوزوا سن الثلاثين، خاصةً أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة أو عوامل خطر أخرى تتعلق بالتمثيل الغذائي.

والخبر السار هو أن الكشف المبكر يتيح فرصة للتدخل قبل حدوث مضاعفات خطيرة. إذ يمكن أن يساعد الحفاظ على وزن صحي، وممارسة النشاط البدني لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعياً، واتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات، والحد من المشروبات السكرية والأطعمة فائقة المعالجة، والحصول على قسط كافٍ من النوم، في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. إن بقاء مستويات السكر في الدم مرتفعة وغير مضبوطة لفترة طويلة قد يؤدي إلى تلف الكلى والعينين والأعصاب والجهاز القلبي الوعائي، وقد يحدث ذلك أحياناً قبل أن يدرك الشخص وجود أي مشكلة. ورغم أن مرض السكري حالة يمكن السيطرة عليها، إلا أن الفارق بين التدخل في الوقت المناسب وتأخر التشخيص قد يكون كبيراً للغاية.

وخلاصة القول بسيطة: لا تنتظر حتى تظهر على جسمك علامات تشير إلى وجود خلل لكي تفحص مستوى السكر في دمك؛ فالشعور بالصحة لا يعني بالضرورة أن مستويات السكر في دمك سليمة.