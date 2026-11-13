مش نشا وسعرات.. الذرة تمتلك فوائد غير متوقعة

يعتقد الكثير من الأشخاص أن الذرة مجرد طعام نشوي عالي السعرات ومنخفض القيمة الغذائية لكن يؤكد الخبراء أنها غنية بالفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة التي تقدم للجسم فوائد صحية متعددة



​ووفقا لما أورده موقع WebMD فإن الذرة من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية والغذائية، ابرزها:

حماية صحة العين والوقاية من أمراض البصر



​تتميز الذرة الصفراء باحتوائها على نسبة عالية من اثنين من أهم مضادات الأكسدة الكاروتينية: اللوتين والزياكسانثين و تتركز هذه المركبات في شبكية العين وتعمل كحاجز طبيعي يحمي العين من أضرار الضوء الأزرق، ويقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين (المياه البيضاء) والتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.



​ تعزيز صحة الجهاز الهضمي



​تُعد الذرة مصدراً جيداً للألياف الغذائية، وخاصة الألياف غير القابلة للذوبان التي لا تتحلل في المعدة، مما يساعد على:

​زيادة حجم الفضلات وتسهيل حركتها في الأمعاء للوقاية من الإمساك.



​تغذية البكتيريا النافعة في القولون ودعم توازن الميكروبيوم المعنوي و​تقليل خطر الإصابة بالبواسير وأمراض القولون.



​ غنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية



​يوفر كوب واحد من الذرة الحلوة جرعة ممتازة من المغذيات الدقيقة الضرورية لوظائف الجسم الحيوية، وأبرزها:

​فيتامين C: لتعزيز المناعة وإنتاج الكولاجين.

​مجموعة فيتامينات B مثل الثيامين والفولات: ضرورية لإنتاج الطاقة، وصحة الأعصاب، وتكوين خلايا الدم الحمراء.

​المغنيسيوم والبوتاسيوم: اللذان يدعمان صحة العضلات، وتوازن السوائل، وتنظيم ضغط الدم.



​خالية من الجلوتين بشكل طبيعي



​على الرغم من أن الذرة تُصنف علمياً ضمن الحبوب، إلا أنها خالية تماماً من بروتين الجلوتين؛ مما يجعلها بديلاً آمناً ومغذياً للأشخاص المصابين بمرض السيلياك (حساسية القمح) أو الذين يتبعون نظاماً غذائياً خالياً من الجلوتين.

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إمداد الجسم بالطاقة المستدامة



​تحتوي الذرة على الكربوهيدرات المعقدة التي تُهضم ببطء مقارنة بالسكريات البسيطة، مما يمنح الجسم دفعة مستقرة وطويلة الأمد من الطاقة دون التسبب في ارتفاع حاد ومفاجئ في مستويات السكر في الدم (عند تناولها باعتدال كحبوب كاملة).

​نصيحة التغذية

​للحصول على أقصى فائدة من الذرة، يُنصح بتناولها مسلوقة أو مشوية مع القليل من زيت الزيتون أو الأعشاب، وتجنب إغراقها بالزبدة والملح أو الاعتماد على منتجات الذرة المصنعة (مثل شراب الذرة عالي الفركتوز) التي تفقدها قيمتها الغذائية وترفع السعرات الحرارية.