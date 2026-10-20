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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سناكس مفيد.. طريقة عمل الذرة الحلوة في المنزل بمذاق شهي

الذرة الحلوة
الذرة الحلوة
ريهام قدري

تعد الذرة الحلوة من السناكس الخفيفة التي يمكن تقديمها بين الوجبات، فهي تتميز بمذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها، كما تحتوي على الألياف الغذائية وبعض الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم. 

ويمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، مع إضافة الزبدة أو الليمون والتوابل حسب الرغبة.

مكونات الذرة الحلوة

  • كوبان من حبوب الذرة الحلوة، الطازجة أو المجمدة أو المعلبة.
  • ملعقة صغيرة من الزبدة، حسب الرغبة.
  • نصف ملعقة صغيرة من الملح.
  • رشة من الفلفل الأسود.
  • عصير نصف ليمونة، حسب الرغبة.
  • رشة من البابريكا أو الكمون، اختياري.

طريقة عمل الذرة الحلوة

  1. تجهيز الذرة: إذا كنتِ تستخدمين الذرة المعلبة، صفيها جيدًا من الماء واغسليها، أما الذرة المجمدة فيمكن استخدامها مباشرة بعد إذابتها قليلًا.
  2. تسوية الذرة: ضعي حبوب الذرة في إناء به كمية مناسبة من الماء المغلي، واتركيها لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق، حتى تصبح طرية. أما الذرة المعلبة، فيكفي تسخينها لبضع دقائق.
  3. إضافة النكهة: صفي الذرة من الماء، ثم أضيفي الزبدة والملح والفلفل الأسود وقلبي جيدًا حتى تتوزع النكهات.
  4. التقديم: أضيفي عصير الليمون ورشة من البابريكا أو الكمون حسب الرغبة، وقدمي الذرة ساخنة في أكواب صغيرة.

نصائح للحصول على ذرة حلوة بمذاق مميز

  • استخدمي الذرة الطازجة أو المجمدة دون إضافة كميات كبيرة من الملح.
  • يمكنكِ الاستغناء عن الزبدة أو استخدام كمية صغيرة منها لتقليل الدهون والسعرات الحرارية.
  • أضيفي الليمون والتوابل بدلًا من الإكثار من الملح.
  • للحصول على سناكس أكثر إشباعًا، يمكن تقديم الذرة بجانب مصدر للبروتين، مثل الزبادي أو الجبن القريش.

هل الذرة الحلوة مفيدة للصحة؟

تحتوي الذرة على الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة، إلى جانب الألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساعد على الشعور بالشبع. كما توفر بعض الفيتامينات والمعادن ومركبات نباتية مفيدة.

ومع ذلك، يُفضل تناولها بكميات معتدلة، خاصة عند إضافة الزبدة أو الملح، لتكون وجبة خفيفة متوازنة ضمن النظام الغذائي اليومي.

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