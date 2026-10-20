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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

للحوامل.. 7 حالات تجعل الولادة الطبيعية غير مناسبة لكِ

الحمل
الحمل
ريهام قدري

تفضل كثير من السيدات الولادة الطبيعية باعتبارها الخيار المعتاد للولادة، لكن توجد بعض الحالات الصحية التي قد تجعل الولادة القيصرية أكثر أمانًا للأم أو الجنين، وفقًا لتقييم الطبيب ومتابعته للحمل

ولا يعني ذلك أن كل سيدة تعاني مشكلة صحية تحتاج بالضرورة إلى الولادة القيصرية، إذ يعتمد اختيار طريقة الولادة على الحالة الصحية للأم، ووضع الجنين، وسير الحمل، ومدى وجود أي مخاطر محتملة أثناء الولادة.

حالات قد تجعل الولادة الطبيعية غير مناسبة

1- المشيمة المنزاحة

تحدث المشيمة المنزاحة عندما تغطي المشيمة عنق الرحم كليًا أو جزئيًا، وقد تؤدي إلى نزيف شديد أثناء الولادة، لذلك قد يوصي الطبيب بالولادة القيصرية إذا استمرت المشيمة في تغطية عنق الرحم.

2- وضع الجنين بالمقعدة

إذا كان الجنين في وضع المقعدة، بحيث تكون الأرداف أو القدمان إلى أسفل بدلًا من الرأس، فقد تكون الولادة القيصرية هي الخيار الأكثر أمانًا في كثير من الحالات، مع مراعاة وضع الجنين وخبرة الفريق الطبي وإمكانية الولادة المهبلية الآمنة.

3- تدلي الحبل السري

تُعد هذه الحالة من حالات الطوارئ التي تحدث عندما ينزل الحبل السري أمام الجنين أو بجواره عبر عنق الرحم، ما قد يؤدي إلى ضغطه وانخفاض وصول الأكسجين إلى الجنين، وقد تستدعي الولادة القيصرية العاجلة.

4- بعض حالات الحمل بتوأم

لا تحتاج جميع حالات الحمل بتوأم إلى ولادة قيصرية، لكن قد تصبح ضرورية إذا كان وضع أحد الجنينين غير مناسب، أو وُجدت مضاعفات تجعل الولادة الطبيعية أكثر خطورة، وفقًا لتقييم الطبيب.

5- وجود جراحات سابقة بالرحم

قد تؤثر بعض العمليات السابقة في الرحم، مثل أنواع معينة من الولادة القيصرية أو جراحات استئصال الأورام الليفية، في مدى أمان الولادة الطبيعية بسبب احتمال تمزق الرحم. ويعتمد القرار على نوع الجراحة السابقة وحالة الندبة.

6- تعثر تقدم الولادة

إذا لم يتسع عنق الرحم أو لم ينزل الجنين بالشكل المتوقع رغم مرور وقت كافٍ وتوافر الظروف المناسبة، فقد يقرر الطبيب اللجوء إلى الولادة القيصرية، خاصة إذا كانت هناك مخاطر على الأم أو الجنين.

7- بعض حالات ضيق الحوض أو كبر حجم الجنين

قد تجعل بعض حالات عدم التناسب بين حجم الجنين وحوض الأم الولادة المهبلية صعبة أو غير آمنة، لكن تقدير حجم الجنين وحده لا يعني بالضرورة ضرورة القيصرية، ويُتخذ القرار وفقًا للتقييم الطبي وعوامل الحمل الأخرى.

هل الولادة القيصرية أكثر أمانًا من الطبيعية؟

لا توجد طريقة ولادة أفضل لجميع السيدات؛ فالولادة الطبيعية قد تساعد على التعافي بصورة أسرع وتجنب مخاطر الجراحة، بينما تكون الولادة القيصرية ضرورية أو أكثر أمانًا في بعض الحالات الطبية.

وفي المقابل، تنطوي القيصرية على مخاطر جراحية محتملة، مثل العدوى والنزيف والجلطات، وقد تؤثر في بعض حالات الحمل المستقبلية.

لذلك، يُنصح بمتابعة الحمل بانتظام ومناقشة طريقة الولادة مع طبيب النساء والتوليد، وعدم اتخاذ القرار بناءً على تجارب الآخرين أو الخوف من الولادة الطبيعية وحده.

الولادة الطبيعية الاولادة الولادة القيصرية حالات تمنع فيها الولادة الطبيعية

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