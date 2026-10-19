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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد ارتفاع عدد الوفيات.. ما هو متحور كورونا «ستراتوس» وما أبرز أعراضه؟

متحور كورونا
متحور كورونا
ريهام قدري

عاد متحور كورونا «ستراتوس» إلى دائرة الاهتمام مع استمرار انتشار سلالات جديدة من فيروس كوفيد-19 حول العالم، وسط تساؤلات بشأن أعراضه ومدى خطورته، وما إذا كان يتسبب في زيادة معدلات الوفيات مقارنة بالمتحورات السابقة.

ويُعرف متحور ستراتوس بالاسم العلمي XFG، وينتمي إلى عائلة أوميكرون من فيروس كورونا. ووفقًا للمعلومات المنشورة عن منظمة الصحة العالمية، فإن الأدلة المتاحة لم تُظهر حتى الآن أن هذا المتحور يسبب مرضًا أشد خطورة أو وفيات أكثر من المتحورات الأخرى المتداولة. لذلك، لا يمكن اعتبار ارتفاع الوفيات في مكان ما دليلًا بمفرده على أن ستراتوس هو السبب، دون بيانات صحية تؤكد ذلك.

 ما هو متحور كورونا ستراتوس؟

متحور ستراتوس هو إحدى السلالات المتفرعة من أوميكرون، وينتج عن إعادة تركيب جيني بين سلالتين فرعيتين من فيروس كورونا، هما LF.7 وLP.8.1.2.

ورُصدت عينات منه في يناير 2025، ثم انتشر في عدد من الدول، وأدرجته منظمة الصحة العالمية ضمن المتحورات الخاضعة للمراقبة في يونيو 2025، بسبب تزايد انتشاره عالميًا.

وتشير التقييمات الصحية المنشورة إلى أن المتحور يمتلك قدرة على الانتشار، لكن لا توجد أدلة مؤكدة تثبت أنه يسبب أعراضًا أشد من السلالات السابقة أو أنه أكثر فتكًا.

 ما أبرز أعراض متحور ستراتوس؟

تتشابه أعراض ستراتوس مع أعراض متحورات كورونا السابقة، وقد تتداخل مع أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، وتشمل:

* التهاب الحلق: الشعور بألم أو حرقان في الحلق.

* السعال: وقد يكون مصحوبًا بتهيج الحلق.

* ارتفاع درجة الحرارة: مع احتمالية الشعور بالقشعريرة.

* احتقان الأنف والرشح: وصعوبة التنفس من الأنف.

* الإرهاق والتعب العام: والشعور بالضعف وانخفاض النشاط.

* الصداع: وقد يصاحبه ألم في العضلات والجسم.

وتشير بيانات صحية منشورة إلى أن الأعراض لا تختلف بصورة جوهرية عن المتحورات السابقة، كما لم تظهر دراسة هولندية شملت نحو 40 ألف مشارك زيادة ملحوظة في شدة المرض أو معدل التهاب الحلق المرتبط بالمتحور XFG.

 هل متحور ستراتوس أكثر خطورة ويسبب الوفاة؟

رغم استمرار تسجيل وفيات مرتبطة بكوفيد-19 عالميًا، لا توجد أدلة مؤكدة تثبت أن متحور ستراتوس تحديدًا أكثر فتكًا من المتحورات السابقة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في تقييمها للمتحور أن المخاطر الإضافية على الصحة العامة تُقدَّر بأنها منخفضة مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة وقت التقييم. ومع ذلك، فإن كورونا لا يزال قادرًا على التسبب في مضاعفات خطيرة، خاصة لدى كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف المناعة.

ومن المهم التمييز بين ارتفاع أعداد الإصابات أو الوفيات في فترة معينة، وبين إثبات أن متحورًا بعينه هو المسؤول عن هذه الزيادة

 كيف يمكن الوقاية من متحور كورونا ستراتوس؟

يمكن تقليل احتمالات الإصابة ونقل العدوى باتباع عدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها:

* غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.

* تهوية الأماكن المغلقة وتجنب الازدحام قدر الإمكان.

* ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة أو عند مخالطة أشخاص أكثر عرضة للمضاعفات.

* البقاء في المنزل عند الإصابة بأعراض عدوى تنفسية، وتجنب مخالطة الفئات الأكثر عرضة للخطر.

* استشارة الطبيب بشأن التطعيمات المناسبة، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

متى يجب التوجه إلى الطبيب؟

ينبغي طلب الرعاية الطبية العاجلة عند ظهور صعوبة في التنفس، أو ألم مستمر بالصدر، أو اضطراب الوعي، أو ازرقاق الشفاه. كما يُنصح الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات بالتواصل المبكر مع الطبيب عند ظهور أعراض العدوى، لأن بعض العلاجات تكون أكثر فاعلية عند البدء بها مبكرًا.

 متحور ستراتوس أحد متحورات أوميكرون التي لا تزال قيد المراقبة، وأعراضه تشبه أعراض نزلات البرد وكورونا المعتادة. وحتى الآن، لا توجد أدلة كافية على أنه أشد فتكًا من السلالات السابقة، لكن يجب عدم الاستهانة بأعراض كورونا أو تجاهل علامات الخطر.

المصدر: منظمة الصحة العالمية، ووكالة الأمن الصحي البريطانية،   Public Health 

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