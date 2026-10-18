بعد تسجيل 7 حالات في كينيا.. أعراض فيروس إيبولا وأسباب الإصابة وطرق انتقال العدوى

أثار الإعلان عن تسجيل حالات جديدة من الإصابة بفيروس إيبولا في كينيا حالة من القلق بشأن انتشار المرض، بعدما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 7 حالات، وفقًا لما أعلنته السلطات الصحية الكينية في 17 أكتوبر 2026، من بينها 3 من العاملين في القطاع الصحي تعاملوا مع الحالة الأولى.

وترتبط الإصابات المسجلة في كينيا بتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ينتشر فيروس بونديبوجيو، وهو أحد الأنواع المسببة للمرض، والذي لا يتوفر له حتى الآن لقاح أو علاج معتمد بصورة محددة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ما هو فيروس إيبولا؟

إيبولا مرض فيروسي خطير يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات شديدة والوفاة، وينتمي الفيروس المسبب له إلى مجموعة من الفيروسات التي تضم عدة أنواع، من بينها فيروس بونديبوجيو المسؤول عن التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية.

وتختلف شدة المرض من حالة إلى أخرى، كما تتوقف فرص التعافي على سرعة اكتشاف الإصابة وتلقي الرعاية الطبية المناسبة.

ما أعراض فيروس إيبولا؟

تظهر أعراض إيبولا عادة بصورة مفاجئة، وقد تتشابه في بدايتها مع أعراض بعض الأمراض المعدية الأخرى، وهو ما يجعل الاعتماد على الأعراض وحدها غير كافٍ لتأكيد الإصابة.

وتشمل أبرز أعراض المرض:

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

- الصداع وآلام العضلات.

- التهاب الحلق وألم عند البلع.

- فقدان الشهية والشعور بالضعف العام.

- القيء والإسهال.

- آلام البطن.

- ظهور طفح جلدي في بعض الحالات.

- حدوث نزيف داخلي أو خارجي في الحالات الشديدة، وقد يظهر في صورة نزيف تحت الجلد أو نزيف من بعض أجزاء الجسم.

ولا يشترط ظهور جميع الأعراض لدى المصاب، كما أن النزيف ليس عرضًا أساسيًا في كل الحالات، وقد تتطور الحالة إلى مضاعفات خطيرة تشمل اضطرابات في وظائف الأعضاء.

ما أسباب الإصابة بفيروس إيبولا؟

تحدث الإصابة نتيجة انتقال الفيروس إلى الإنسان من الحيوانات المصابة أو من شخص مصاب، وتتمثل أهم طرق انتقال العدوى فيما يلي:

1- التعامل مع الحيوانات المصابة

يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الإنسان عند ملامسة دماء أو إفرازات الحيوانات البرية المصابة، ومن بينها بعض أنواع الخفافيش والقرود والقردة العليا، أو التعامل مع الحيوانات النافقة المصابة، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس.

2- ملامسة سوائل جسم المصاب

ينتقل الفيروس من الشخص المصاب الذي ظهرت عليه الأعراض عن طريق الملامسة المباشرة للدم أو القيء أو البراز أو غيرها من سوائل الجسم، خاصة إذا دخلت إلى الجسم عبر الجروح أو الأغشية المخاطية.

3- استخدام الأدوات الملوثة

يمكن أن تنتقل العدوى عند ملامسة أدوات أو أسطح ملوثة بسوائل جسم شخص مصاب، مثل الملابس وأغطية الأسرة، إذا لم تُتبع إجراءات الوقاية والتطهير المناسبة.

4- التعامل المباشر مع الحالات المصابة

يواجه العاملون في الرعاية الصحية وأفراد الأسرة الذين يقدمون الرعاية للمصابين خطرًا أكبر عند التعامل المباشر معهم دون استخدام وسائل الحماية المناسبة.

5- ملامسة جثمان شخص توفي بسبب المرض

قد تنتقل العدوى خلال مراسم الدفن التي تتضمن لمس الجثمان، لذلك تتطلب حالات الوفاة المرتبطة بإيبولا إجراءات دفن آمنة ومتخصصة.

هل ينتقل فيروس إيبولا عبر الهواء؟

بحسب منظمة الصحة العالمية، لا ينتقل إيبولا بالطريقة المعتادة لانتقال الفيروسات التنفسية، مثل الإنفلونزا، عبر الهواء المحيط بمجرد وجود شخص مصاب في المكان نفسه.

ويحدث الانتقال أساسًا من خلال الملامسة المباشرة لسوائل جسم الشخص المصاب الذي ظهرت عليه الأعراض، أو الأدوات الملوثة بهذه السوائل.

كما لا يُعرف أن المصاب ينقل العدوى قبل ظهور الأعراض، بينما يظل قادرًا على نقل الفيروس ما دام موجودًا في سوائل جسمه.

كيف يمكن الوقاية من الإصابة بإيبولا؟

تتطلب الوقاية من المرض الالتزام بإجراءات الصحة العامة، خاصة في المناطق التي تشهد تفشيًا للفيروس، وتشمل أهم التدابير:

- تجنب ملامسة دماء أو سوائل جسم أي شخص يُشتبه في إصابته.

- عدم التعامل مع الحيوانات البرية النافقة أو المريضة في مناطق التفشي.

- الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى واستخدام معدات الحماية المناسبة في المنشآت الصحية.

- تجنب لمس جثامين المتوفين بسبب المرض، واتباع إجراءات الدفن الآمن.

- مراقبة المخالطين للحالات المؤكدة وفق تعليمات السلطات الصحية.

- طلب الرعاية الطبية سريعًا عند ظهور أعراض مشتبه بها بعد التعرض المحتمل للفيروس، مع إبلاغ الفريق الطبي بتاريخ التعرض أو السفر.

هل يوجد علاج لفيروس إيبولا؟

تعتمد الرعاية الطبية على نوع الفيروس المسبب للمرض، وشدة الحالة، وتشمل تعويض السوائل والأملاح، ودعم وظائف الجسم وعلاج المضاعفات.

وتتوفر لقاحات وعلاجات معتمدة لبعض أنواع إيبولا، لكن منظمة الصحة العالمية توضح أن لقاحًا أو علاجًا معتمدًا محددًا لا يتوفر حاليًا لمرض بونديبوجيو المرتبط بالتفشي الحالي.

ويساعد الاكتشاف المبكر وتلقي الرعاية الداعمة المناسبة على تحسين فرص التعافي، بينما تظل سرعة عزل الحالات وتتبع المخالطين من أهم إجراءات الحد من انتشار العدوى.

المصدر: منظمة الصحة العالمية