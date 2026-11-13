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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اصطدام ناقلة نفط بسفينة سياحية في نهر المسيسيبي بنيو أورليانز.. وعمليات الإنقاذ جارية

اصطدام ناقلة نفط بسفينة سياحية في نهر المسيسيبي بنيو أورليانز.. وعمليات الإنقاذ جارية
اصطدام ناقلة نفط بسفينة سياحية في نهر المسيسيبي بنيو أورليانز.. وعمليات الإنقاذ جارية
فرناس حفظي

شهد نهر المسيسيبي بمدينة نيو أورليانز الأمريكية حادث اصطدام بين ناقلة نفط ضخمة وسفينة سياحية تُدعى «أميركان هيريتدج»، ما أدى إلى انقلاب السفينة السياحية وغرقها جزئيًا، وسط عمليات إنقاذ وإجلاء للركاب وأفراد الطاقم.

ووفقًا للتقارير، كان على متن السفينة نحو 130 راكبًا وعضوًا من الطاقم، فيما وقع الاصطدام بعد نحو ساعتين من رسوها في الميناء، بالقرب من الحي الفرنسي الشهير بالمدينة.

وأظهرت لقطات مصورة من موقع الحادث، ركابًا يرتدون سترات النجاة داخل مياه النهر، بينما حاول آخرون مغادرة السفينة التي مالت على جانبها عقب الاصطدام.

وأعلنت شركة «أميركان كروز لاينز» إجلاء الركاب وأفراد الطاقم، في حين لم تتضح بعد الحصيلة النهائية للمصابين أو ما إذا كان قد جرى التأكد من سلامة جميع الموجودين على متن السفينة.

وتشارك قوات خفر السواحل وفرق الإنقاذ في التعامل مع الحادث، بالتزامن مع فتح تحقيق للوقوف على ملابسات التصادم وأسبابه.

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