الحرس الثوري الإيراني: انفجارات في ناقلتي نفط الليلة الماضية إثر اصطدامهما بألغام

أعلنت القوة البحرية التابعة لـ الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، وقوع انفجارات في ناقلتي نفط خلال الليلة الماضية إثر اصطدامهما بألغام بحرية أثناء محاولتهما عبور مسار وصفته بـ "غير الآمن وغير المسموح به" في مضيق هرمز.

وبثّ التلفزيون الرسمي الإيراني مشاهد تُظهر تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود وألسنة اللهب من السفينتين في عرض البحر.

أوضحت القوة البحرية للحرس الثوري في بيانها أن الناقلتين المخالفتين حاولتا العبور سرًا من مسار بحري غير مصرح به، مشيرةً إلى أنهما أوقفتا أنظمة الملاحة والتتبع والتعرف الآلي (AIS) قبل محاولة المرور.



أما الاتهامات الموجهة لواشنطن، فاتهم الحرس الثوري الناقلتين بالتحرك بدعم وحماية من مقاتلات تابعة للجيش الأمريكي دون التنسيق مع السلطات الإيرانية، مضيفًا أن محاولات إخماد النيران المشتعلة فيهما باءت بالفشل.



في سياق متصل، أعلنت بحرية الجيش الإيراني فجر اليوم اندلاع حريق في ناقلة نفط مخالفة أخرى شرقي مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري، مؤكدةً أن المرور الآمن عبر المضيق يتطلب الالتزام بالمسارات المحددة والتنسيق المسبق مع القوات المسلحة الإيرانية.

لم تُصدر الجهات البحرية الدولية المستقلة أو القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تأكيدًا لرواية الحرس الثوري حول هوية الناقلتين أو تفاصيل الحادث، بينما حذرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) السفن التجارية من تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة.



تصاعد الحوادث البحرية

تأتي هذه التطورات في ظل موجة متصاعدة من الحوادث التي تستهدف ناقلات النفط في مضيق هرمز والممرات المائية المحيطة به خلال نوفمبر 2026، وسط حالة من التوتر العسكري المتبادل وتداعيات ذلك على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.