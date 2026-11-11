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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوشنر: أتوجه غدًا إلى موسكو للقاء بوتين.. ومباحثات أبوظبي مثمرة

ويتكوف وكوشنر
ويتكوف وكوشنر
محمد على


أكد المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، اليوم الأربعاء، أن الجانب الروسي شدد على ضرورة إحراز تقدم ملموس في المفاوضات كشرط أساسي قبل عقد أي لقاء قمة مباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وجاءت تصريحات كوشنر في أعقاب اختتام جولة المفاوضات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال كوشنر في أبرز تصريحاته عقب محادثات أبوظبي، حول  شرط القمة الرئاسية، أن موسكو ترى أن لقاء بوتين وزيلينسكي يجب أن يأتي لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة اتفاق جاهزة بعد تحقيق نتائج حقيقية على طاولة المفاوضات، وليس كمجرد لقاء تمهيدي.
أما تقييم جولة أبوظبي، فوصف المبعوث الأمريكي المحادثات التي استمرت ليومين بأنها كانت "صعبة ولكنها بنّاءة وذات مغزى"، مشيرًا إلى أن الأطراف الثلاثة ناقشت القضايا الجوهرية كافة، وأن كلاً من روسيا وأوكرانيا تتطلعان لمعرفة شكل الترتيبات الأمنية والسياسية في مرحلة ما بعد الحرب.

وحول الجولة الدبلوماسية المقبلة، فأعلن كوشنر أنه سيتوجه غدًا الخميس برفقة المبعوث الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين وعرض الأفكار والمقترحات التي طُرحت في أبوظبي.

وأضاف أنهما سينتقلان بعد ذلك إلى العاصمة الإيرلندية دبلن للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية.

وأشار كوشنر إلى أن واشنطن أشركت دول "الترويكا الأوروبية" وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في المشاورات الموازية، مؤكدًا أن الأوروبيين سيكونون جزءًا من مسار التسوية والترتيبات الأمنية المستقبلية.


ولفت كوشنر إلى أن المفاوضات أسفرت عن صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني.

أما رئيس الوفد الروسي المفاوض، فقال أن محادثات أبوظبي جرت في أجواء ودية تتسم بطابع عملي، وموضوع هيكلية الأمن الأوروبي كان محوريا في المفاوضات، لكن لم تكن هناك أي محادثات مع ممثلين عن دول أوروبية في أبوظبي.

وأضاف :اتفقنا على عملية تبادل أسرى جديدة واسعة النطاق وسنعلن عن تفاصيلها لاحقا، و لن نناقش تفاصيل المفاوضات علنا إلا بعد التوصل إلى اتفاقات.

المبعوث الأمريكي كوشنر موسكو الرئيس الروسي بوتين مباحثات أبوظبي مثمرة فوصف المبعوث الأمريكي الأطراف الثلاثة الدبلوماسية

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