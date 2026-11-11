استئناف الرحلات في مطار رامون الإسرائيلي بعد زلزال ضرب منطقة إيلات

أعلنت سلطة مطارات الاحتلال الإسرائيلي استئناف الرحلات اليوم، الأربعاء، في مطار رامون قرب مدينة إيلات، المنتجع الواقع على البحر الأحمر جنوب البلاد، بعد تعليق قصير عقب وقوع زلزال في المنطقة.
زلزال قرب إيلات
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية إن زلزالا بقوة 4.5 درجة وقع على بُعد نحو 30 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة إيلات عند الساعة 11:24 صباحا بالتوقيت المحلي.
وجرى تعليق عمليات مطار رامون مؤقتا لإجراء عمليات فحص للبنية التحتية.
وأضافت سلطة المطارات: "عقب الانتهاء من فحوصات البنية التحتية، عاد مطار رامون إلى العمل بكامل طاقته".
ولم يتأثر مطار بن جوريون قرب تل أبيب، وهو البوابة الدولية الرئيسية لإسرائيل.