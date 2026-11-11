استئناف الرحلات في مطار رامون الإسرائيلي بعد زلزال ضرب منطقة إيلات

أعلنت سلطة ​مطارات الاحتلال الإسرائيلي استئناف الرحلات ‌اليوم، الأربعاء، في مطار رامون قرب مدينة إيلات، المنتجع الواقع ​على البحر الأحمر جنوب ​البلاد، بعد تعليق قصير عقب ⁠وقوع زلزال في المنطقة.

زلزال قرب إيلات

وقالت ​هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية ​إن زلزالا بقوة 4.5 درجة وقع على بُعد نحو 30 كيلومترا ​إلى الجنوب من مدينة ​إيلات عند الساعة 11:24 صباحا بالتوقيت المحلي.

وجرى تعليق عمليات مطار رامون مؤقتا لإجراء عمليات ​فحص ​للبنية ⁠التحتية.

وأضافت سلطة المطارات: "عقب الانتهاء من فحوصات البنية ​التحتية، عاد مطار رامون ​إلى ⁠العمل بكامل طاقته".

ولم يتأثر مطار بن جوريون قرب تل ⁠أبيب، ​وهو البوابة الدولية ​الرئيسية لإسرائيل.