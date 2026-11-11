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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من أنطاليا.. فون دير لاين تدعو إلى مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل المناخي

من أنطاليا.. فون دير لاين تدعو إلى مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل المناخي
من أنطاليا.. فون دير لاين تدعو إلى مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل المناخي
أ ش أ

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التحركات لمواجهة تغير المناخ، وذلك عقب وصولها إلى مدينة "أنطاليا" التركية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 31).

وقالت فون دير لاين - في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" - إن أوروبا ستضطلع بدورها كاملا وستتحمل مسئوليتها في هذا المسار، مشيرة إلى أن العالم بلغ نقطة تحول حرجة ومحذرة من خطر تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية لارتفاع درجة حرارة الأرض، وهو ما يجعل كل جزء من الدرجة ذا أهمية بالغة.

وشددت على أنه لم يعد هناك مجال للتباطؤ، بل بات من الضروري مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل المناخي.

وأشارت إلى أن فصل الصيف كان بمثابة جرس الإنذار للعالم أجمع، في ظل الكوارث الطبيعية التي اجتاحت مناطق مختلفة من العالم والتكلفة الباهظة للاعتماد على الوقود الأحفوري، وما يترتب على ذلك من تداعيات قاسية على سبل عيش المواطنين.

وأضافت أن "المستقبل لا يزال بأيدينا، ونحن من نملك القدرة على رسم ملامحه وتحديد مساره"، مؤكدة أن أوروبا ستعمل مع جميع شركائها من أجل ترجيح كفة الجهود لصالح مواجهة تغير المناخ.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مضاعفة الجهود وتعزيز التحركات لمواجهة تغير المناخ مدينة أنطاليا التركية تغير المناخ COP 31

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