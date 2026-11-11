هاني أبو ريدة يوجه رسالة شكر لحسام حسن بعد رحيله عن تدريب المنتخب

حرص هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة علي توجيه رسالة شكر لحسام حسن المدير الفني السابق للمنتخب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لتقديم علي ماهر المدير الفتي الجديد أنه يشكر حسام حسن وجهازه المعاون على الفترة الماضية والإنجازات التي تحققت.

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا لتقديم علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، إلى وسائل الإعلام، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمقر مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وسيقوم علي ماهر باستعراض خطته وملامح برنامجه الفني بالنسبة للمنتخب، بالإضافة إلى آخر استعدادات الفراعنة لخوض مواجهتي مالاوي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.