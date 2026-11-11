شوبير يكشف السبب الرئيسي لرحيل حسام حسن عن قيادة المنتخب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الاهلي والمنتخب السابق، عن مستقبل حسام حسن عقب رحيله عن قيادة المنتخب.

وأكد شوبير، في تصريحات إذاعية، أنه يتوقع حصول حسام حسن على فرصة جديدة مع المنتخب، ولكن في المستقبل.

وقال إن علاقته مع حسام حسن تتجاوز حدود الزمالة، حيث إنهما مقربان بشكل كبير، مشيرا إلى أنه يحترم ويقدر مشوار العميد.

وأضاف أن استمرار حسام حسن لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما مع المنتخب كان سيمنحه فرصة لصناعة المجد مع المنتخب في ظل خبراته التدريبية المميزة.

وذكر أن حسام حسن يعاني من أزمة بشأن عدم تقبله لأي نصيحة بسهولة حتى من أصدقائه المقربين.

وأوضح أن تلك الصفة هي السبب الرئيسي في رحيل حسام حسن عن قيادة المنتخب.