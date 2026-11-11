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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يدافع عن حارس سمنود بعد خماسية زد: عيب التنمر بسبب الوزن

شوبير
شوبير
منار نور

دافع الإعلامي أحمد شوبير عن أحمد خير، حارس مرمى فريق سمنود، عقب خسارة فريقه بخماسية أمام زد، ففي المباراة التي تعرض خلالها الحارس لتعليقات ساخرة وتنمر بسبب زيادة وزنه، مؤكدًا أنه لا يتحمل مسؤولية الأهداف التي استقبلتها شباكه.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن أحمد خير يمتلك مسيرة كروية سابقة، حيث لعب لأكثر من نادٍ، كما سبق له الانضمام إلى منتخب الشباب، مشددًا على أن تقييم اللاعبين يجب أن يكون وفقًا لمستواهم داخل الملعب، وليس بناءً على مظهرهم أو أوزانهم.

وأوضح شوبير أن الحارس يواجه ظروفًا معيشية صعبة خارج المستطيل الأخضر، إذ يعمل مدربًا بإحدى الأكاديميات الرياضية، وسبق له العمل في مجال المعمار، بسبب ضعف الرواتب التي يحصل عليها لاعبو أندية الدرجات الأدنى، والتي لا تتجاوز في كثير من الأحيان 5 أو 6 آلاف جنيه.

وأشار إلى أن أحمد خير قدم مستويات جيدة مع سمنود خلال الفترة الماضية، وكان له دور مؤثر في تحقيق الفريق انتصارات مهمة أمام حرس الحدود وبلدية المحلة، فضلًا عن مساهمته في مشوار الفريق نحو الصعود.

وطالب شوبير بضرورة مراعاة الظروف الإنسانية للاعبين والابتعاد عن السخرية والتنمر، كاشفًا أن حارس سمنود يمر بظروف نفسية صعبة عقب وفاة ابن عمه مؤخرًا، مؤكدًا أن خسارة مباراة كرة قدم لا تمنح أحدًا الحق في إهانة لاعب أو التقليل منه بسبب شكله.

شوبير حارس مرمي سموند التنمر

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