خالد بيومي: كنت أتمنى أن يتصرف محمد صلاح بحجم مكانته وتاريخه

علق الإعلامي خالد بيومي على رحيل حسام حسن من تدريب المنتخب الوطني.

وكتب بيومي، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “حزين على الطريقة التي انتهى بها مشوار حسام حسن، وكل التقدير والاحترام لتاريخه وعطائه وما قدمه للكرة المصرية، لاعبًا ومدربًا”.

‏وتابع: “لكن حزني الأكبر على موقف محمد صلاح، نجمنا العالمي وقائد منتخب مصر، كنت أتمنى أن يكون تصرفه بحجم مكانته وتاريخه، فكلما عظمت مكانة الإنسان تضاعفت مسئوليته، وأصبح مطالبًا بقدر أكبر من الحكمة والاحتواء واحترام الرموز”.

و‏أضاف: “أعتقد أن صلاح يحتاج إلى وقفة صادقة مع النفس ومراجعة لمواقفه، فالقائد الحقيقي لا تُقاس قيمته بإنجازاته فقط، بل أيضًا بطريقة تعامله”.