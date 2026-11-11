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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف كواليس علاقة محمد صلاح بحسام حسن قبل رحيله عن المنتخب

شوبير
شوبير
منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس العلاقة بين محمد صلاح، قائد منتخب مصر، وحسام حسن، المدير الفني السابق للفراعنة، قبل نهاية مشوار الأخير مع المنتخب، متطرقًا إلى احتمالية وجود دور لقائد المنتخب في التطورات التي سبقت رحيل الجهاز الفني.

وقال شوبير، خلال تصريحاته، إن محمد صلاح ربما نقل بعض ملاحظاته بشأن الأوضاع داخل المنتخب إلى هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، خلال الاجتماع الذي جمعهما في تركيا، لكنه شدد على عدم وجود تأكيد بشأن تدخل اللاعب بشكل مباشر في قرار رحيل حسام حسن.

وأوضح أن مغادرة محمد صلاح للمعسكر الماضي كان متفقًا عليها مسبقًا، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين حصلوا على التطعيمات اللازمة قبل السفر، إلا أن قائد المنتخب كانت لديه مخاوف من السفر إلى أفريقيا بسبب نجله ليل.

وأضاف شوبير أن صلاح لم يكن يشعر بالرضا تجاه بعض الأمور التي شهدتها تلك الفترة، وبدت عليه علامات الغضب والاستياء، في ظل الأجواء والظروف التي أحاطت بالمنتخب قبل انتهاء تجربة حسام حسن مع الفراعنة.

شوبير محمد صلاح حسام حسن

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