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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طلعت يوسف يرفض اتهام صلاح بالسخرية من حسام حسن ويطالبه بتوضيح الصورة

محمد صلاح
محمد صلاح
يمنى عبد الظاهر

علق طلعت يوسف، المدير الفني السابق، على الجدل المثار حول صورة محمد صلاح، قائد منتخب مصر، والتي فسرها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تحمل رسالة سخرية من حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني.

وقال طلعت يوسف، في تصريحات تلفزيونية، إن محمد صلاح ليس بالغباء الذي يجعله ينشر صورة يقصد من خلالها إخراج لسانه لحسام حسن، كما فسرها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن أي لاعب يتعمد توجيه رسالة بهذا الشكل إلى مدربه، فإنه يرتكب تصرفًا يتسم بمنتهى الغباء، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع استيعاب أن يكون محمد صلاح قد قصد هذا المعنى من الصورة.

وأوضح طلعت يوسف أن الصورة تحتاج إلى توضيح من محمد صلاح نفسه، لافتًا إلى أن الأمر الوحيد الذي يمكن لوم قائد المنتخب عليه هو توقيت نشرها، مؤكدًا أنه لم يكن مناسبًا في ظل الأجواء الحالية والجدل الدائر حول علاقته بحسام حسن.

موعد مباراتي منتخب مصر أمام مالاوي

وفي سياق آخر، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهتين أمام منتخب مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويلتقي منتخب مصر نظيره مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى المنتخب المصري إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الإياب بين مصر ومالاوي

وتتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي في مالاوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ترتيب منتخب مصر في التصفيات الأفريقية

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويطمح المنتخب الوطني إلى تحقيق الفوز في المباراتين لتعزيز صدارته للمجموعة والاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

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