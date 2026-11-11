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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انت قدوة.. مهيب عبد الهادي: حسام حسن أسطورة ويستحق التقدير من محمد صلاح

حسام حسن
حسام حسن
منار نور

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي رسالة إلى محمد صلاح، قائد منتخب مصر، بعد عدم نشره رسالة شكر لحسام حسن وجهازه المعاون عقب رحيلهم عن تدريب المنتخب الوطني، مطالبًا إياه بمراعاة مكانته وتاريخه عند التعامل مع مثل هذه المواقف.

وقال مهيب عبد الهادي، خلال برنامجه «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن محمد صلاح يمتلك تاريخًا كبيرًا في الاحتراف، ليس فقط داخل الملعب، ولكن أيضًا على مستوى العقلية والتصرفات، وهو ما يجعل الجماهير تنتظر منه مواقف تتناسب مع مكانته.

وأضاف أن المنشور الذي نشره محمد صلاح قد يُفهم بأكثر من معنى، رغم تأكده من أن اللاعب لم يقصد الإساءة إلى الجهاز الفني السابق، مشيرًا إلى أن توقيت نشره كان يحتاج إلى تفكير، خاصة أن صلاح قائد المنتخب وقدوة لزملائه والجماهير.

وأكد مهيب عبد الهادي أن صلاح كان من الأفضل أن يوجه رسالة شكر إلى حسام حسن وإبراهيم حسن والجهاز الفني، كما فعل في مناسبات سابقة مع أجهزة فنية رحلت عن المنتخب، مشددًا على أن الأمر يتعلق بالتقدير والاحترام، حتى مع وجود أي اختلافات أو سوء تفاهم.

وأشار إلى أن حسام حسن أحد أساطير الكرة المصرية، ويمتلك تاريخًا كبيرًا مع المنتخب الوطني، لافتًا إلى أن محمد صلاح أشاد بنفسه بمعسكر المنتخب تحت قيادة حسام حسن عقب كأس العالم، ووصفه بأنه من أفضل المعسكرات التي شارك فيها.

واستعرض مهيب عبد الهادي عددًا من رسائل الشكر التي نشرها لاعبو المنتخب لحسام حسن وإبراهيم حسن بعد رحيلهما، ومن بينهم حمزة عبد الكريم، وإمام عاشور، ومحمد هاني، ومحمد حمدي، ومهند لاشين، ومروان عطية، وأحمد فتوح، وإسلام عيسى، ورامي ربيعة، ومصطفى زيكو، وهيثم حسن، وخالد صبحي، ومصطفى شوبير، وحمدي فتحي، ومهدي سليمان، وكريم حافظ، وطارق علاء.

وتساءل مهيب عبد الهادي عن غياب رسالة الشكر من قائد المنتخب، قائلًا: «أين قائد الفريق؟ أين القدوة؟»، مؤكدًا أن العديد من اللاعبين حرصوا على توجيه الشكر للجهاز الفني السابق تقديرًا لما قدمه للكرة المصرية.

وتطرق الإعلامي إلى بعض الكواليس المتعلقة بعلاقة محمد صلاح بالجهاز الفني السابق، مشيرًا إلى أن اللاعب كان من المفترض أن يشارك في مباراة جنوب أفريقيا، وكذلك السفر لخوض مواجهة جنوب السودان، لكنه اعتذر خوفًا من تعرضه لأي فيروس بسبب مولوده الجديد، مؤكدًا أن الجهاز الفني تقبل اعتذاره.

وأضاف أن هناك تفاصيل أخرى تتعلق بالتواصل بين اللاعب والجهاز الفني، موضحًا أن بعض هذه الكواليس لم يتم الكشف عنها، قائلًا: «مش كل ما يُعرف يقال».

واختتم مهيب عبد الهادي تصريحاته بالتأكيد على دعمه لمحمد صلاح باعتباره قائد منتخب مصر، كما أعلن مساندته لعلي ماهر في مهمته الجديدة، مشيرًا إلى أن المدير الفني الجديد ينتظره تحدٍ صعب، وأنه يتحمل مسؤولية كبيرة بعد رحيل الجهاز الفني السابق.

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