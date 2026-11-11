إسلام الشاطر يكشف مفاجأة عن كواليس خلافات لاعبي المنتخب مع حسام حسن

أكد إسلام الشاطر أن حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، يظل أحد أساطير الكرة المصرية، ولا يمكن التقليل من قيمته كلاعب أو مدرب، لكنه شدد على ضرورة تقبله الانتقادات والتعلم من أخطائه حال عودته لقيادة المنتخب الوطني.

وقال إسلام الشاطر، خلال ظهوره ببرنامج «اللعيب» عبر قناة «MBC مصر»، إن تقدير تاريخ حسام حسن لا يعني أنه لا يخطئ، مشيرًا إلى رغبته في ظهوره مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في حلقة تلفزيونية لمناقشة العديد من الأمور والرد على الانتقادات.

وتطرق الشاطر إلى الأزمات التي شهدها النادي الأهلي خلال العامين الماضيين، موضحًا أن غرفة الملابس كانت أحد الملفات التي جرى الحديث عنها باعتبارها سببًا في تراجع نتائج الفريق وخسارة عدد من البطولات.

وكشف عن وجود مشكلات عديدة بين لاعبي منتخب مصر وحسام حسن خلال فترة توليه المسؤولية، وفقًا لما يعرفه من كواليس.

وأشار إسلام الشاطر إلى إمكانية عودة حسام حسن لتدريب منتخب مصر مرة أخرى في المستقبل، على غرار الراحل محمود الجوهري الذي تولى قيادة المنتخب في أكثر من فترة، لكنه أكد أن عودته يجب أن تكون مصحوبة بالتعلم من الأخطاء السابقة.

وطالب الشاطر حسام حسن بتقليل تصريحاته الإعلامية والاستعانة بشخص يتحدث نيابة عنه، مؤكدًا أن إنجازات الكرة المصرية لم تقتصر على حسام وإبراهيم حسن فقط، بل هناك العديد من الأسماء التي قدمت الكثير للمنتخب الوطني.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجميع يحب ويقدر حسام حسن، لكنه شدد على ضرورة تقبل الانتقادات، وعدم التعامل مع كل الاختلافات من منطلق نظرية المؤامرة.