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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«فان دايك» يترك الباب مفتوحًا أمام الرحيل عن ليفربول: «لست في عجلة من أمري»

فان دايك
فان دايك
إسراء أشرف

تحدث الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، عن مستقبله مع الفريق في ظل اقتراب عقده من نهايته في يونيو 2027، مؤكدًا أنه لا يشعر بأي ضغوط لحسم موقفه خلال الفترة الحالية، سواء بالاستمرار في أنفيلد أو خوض تجربة جديدة.

وقال فان دايك، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أتلتيك": "أرغب في مواصلة اللعب والاستمرار فيما أفعله، دعونا نرى ما سيحمله الموسم"، مشيرًا إلى أنه عاش سنوات مميزة مع ليفربول، وأن تمديد عقده سيكون أمرًا جيدًا، لكنه لن يمانع الانتقال إلى نادٍ آخر حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف قائد الريدز: "لا يوجد شيء جديد للإعلان عنه، لكن هذا لا يعني وجود أي توتر أو قلق. أشعر بحالة جيدة، ولست في عجلة من أمري أو أشعر بالذعر على الإطلاق"، في إشارة إلى عدم رغبته في التعجل بشأن مستقبله.

وتطرق المدافع الهولندي إلى حالته البدنية، موضحًا أنه يمر بحالة ذهنية جيدة، لكنه يعاني بعض الانزعاج البدني البسيط خلال الأسبوعين الماضيين، ويعمل بكل ما لديه ليكون متاحًا لمساعدة الفريق.

ويظل فان دايك أحد العناصر الأساسية في تشكيلة ليفربول، بعدما شارك في جميع دقائق الفريق بمسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما يساهم في مساعدة الوافد الجديد جيريمي جاكيه على التأقلم مع أجواء الفريق وخط الدفاع.

وكان المدافع الهولندي قد جدد عقده الأخير مع ليفربول في أبريل 2025 لمدة عامين، ليستمر ارتباطه بالنادي حتى يونيو 2027، بينما لم يتحدد بعد ما إذا كانت رحلته في أنفيلد ستمتد لفترة إضافية أم سيخوض تحديًا جديدًا مع نهاية عقده.

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