«انتصار بالمليارات» .. الناخبون الأمريكيون يُسقطون ضريبة تاريخية على ثروات الأثرياء .. ما القصة؟

شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية تطورًا لافتًا في الجدل الدائر حول فرض ضرائب استثنائية على أصحاب الثروات الضخمة، بعدما رفض الناخبون مقترحًا كان يستهدف فرض ضريبة لمرة واحدة على ثروات المليارديرات المقيمين بالولاية، في نتيجة تمثل انتصارًا كبيرًا لكبار رجال الأعمال وشركات التكنولوجيا، الذين خاضوا حملة مكثفة لإسقاط المبادرة وأنفقوا خلالها مئات الملايين من الدولارات.

وجاء رفض المقترح، المعروف باسم «بروبوزيشن 40»، بعد منافسة انتخابية محتدمة بين مؤيديه ومعارضيه، وسط انقسام واضح بشأن تأثير فرض ضرائب إضافية على الأثرياء، ومدى قدرة هذه الخطوة على توفير موارد مالية جديدة لقطاعات حيوية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية والتعليم.



ضريبة استثنائية تستهدف ثروات المليارديرات

كان المقترح يستهدف فرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5% على صافي ثروات الأفراد المقيمين في كاليفورنيا ممن تتجاوز ثرواتهم مليار دولار، وهو إجراء كان سيصبح الأول من نوعه على مستوى الولايات المتحدة حال الموافقة عليه.

ووفقًا للخطة المطروحة، كان من المقرر توجيه النسبة الأكبر من الإيرادات المتوقعة لتعويض التخفيضات في التمويل الفيدرالي المخصص لقطاع الرعاية الصحية، بينما تخصص نسبة 10% لتمويل برامج التعليم والمساعدات الغذائية، بما يضمن توفير موارد إضافية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ورأى مؤيدو المبادرة أن فرض هذه الضريبة يمثل فرصة لتعزيز قدرة الولاية على مواجهة الضغوط المالية المتزايدة، خاصة مع التوقعات المتعلقة بخسارة نحو 100 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لقطاع الرعاية الصحية على مدار خمس سنوات.

مخاوف اقتصادية من هروب أصحاب الثروات

في المقابل، تمسك المعارضون للمقترح بأن فرض ضريبة استثنائية على المليارديرات قد يدفع عددًا من كبار المستثمرين ورجال الأعمال إلى نقل إقامتهم وثرواتهم إلى ولايات أخرى، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي والإيرادات الحكومية.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة بالنسبة لكاليفورنيا، التي تعتمد ميزانيتها بدرجة كبيرة على الضرائب المرتبطة بدخول أصحاب الثروات المرتفعة، وبالتالي فإن مغادرة أعداد كبيرة منهم قد تخلق تحديات مالية إضافية للولاية بدلًا من توفير موارد جديدة.

كما أبدت بعض المنظمات العاملة في قطاع الرعاية الصحية وحلفاء تقليديون للحزب الديمقراطي تحفظات بشأن المبادرة، خاصة فيما يتعلق بآليات توزيع حصيلة الضريبة والتداعيات المحتملة على الاستثمارات والميزانية العامة.

سيرجي برين يقود جبهة المليارديرات

ولم تكن المواجهة حول المقترح مجرد خلاف سياسي بشأن السياسة الضريبية، بل تحولت إلى معركة مالية واسعة، شارك فيها عدد من أبرز أثرياء قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وجاء سيرجي برين، أحد مؤسسي شركة «جوجل»، في مقدمة الشخصيات التي دعمت جهود إسقاط المبادرة، بعدما أنفق أكثر من 100 مليون دولار لدعم لجنة سياسية عملت على حشد المعارضة للمقترح.

كما جمعت لجنة «بناء كاليفورنيا أفضل»، التي قادت حملة رفض الضريبة ودعمت تحركات سياسية أخرى لإسقاطها، تمويلًا تجاوز 333 مليون دولار، جاء نحو ثلثه من برين وحده.

وبحسب الأرقام المتعلقة بالحملة، نجح معسكر الرافضين في جمع تمويل يعادل نحو عشرة أضعاف ما جمعه مؤيدو المبادرة، وهو فارق مالي كبير عكس حجم التعبئة التي شهدتها الولاية قبل التصويت.

بيرني ساندرز يدعم فرض الضرائب على الأثرياء

وعلى الجانب الآخر، حظيت المبادرة بدعم شخصيات سياسية تقدمية بارزة، من بينها السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الذي شارك في فعاليات وحملات بعدد من مدن كاليفورنيا لحث الناخبين على تأييد فرض الضريبة.

واعتبر مؤيدو المقترح أن تحميل أصحاب الثروات الضخمة جزءًا أكبر من الأعباء المالية يمثل خطوة نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، خاصة في ظل اتساع الفجوة الاقتصادية بين أصحاب المليارات وبقية فئات المجتمع.

وكانت المبادرة واحدة من أبرز المحاولات الأمريكية لاختبار إمكانية فرض ضرائب مباشرة على الثروات المتراكمة للمليارديرات، بدلًا من الاكتفاء بالضرائب التقليدية على الدخل والأرباح.

انقسام بين الشباب وكبار السن حول المبادرة

وكشفت استطلاعات آراء الناخبين عن اختلاف ملحوظ في المواقف تجاه المقترح وفقًا للفئات العمرية ومستويات الدخل، حيث أظهرت النتائج أن الشباب كانوا الأكثر ميلًا إلى تأييد فرض الضريبة.

وأيدت أغلبية الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا المبادرة، بينما عارضها نحو 7 من كل 10 ناخبين ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر.

كما ظهر التباين بوضوح عند مقارنة مستويات الدخل، إذ أيد نحو نصف الناخبين الذين يقل الدخل السنوي لأسرهم عن 100 ألف دولار فرض الضريبة، في حين عارضها قرابة 6 من كل 10 ناخبين ممن تبلغ دخول أسرهم 100 ألف دولار أو أكثر.

وتعكس هذه الأرقام اختلافًا في وجهات النظر بشأن العلاقة بين فرض ضرائب إضافية على أصحاب الثروات الكبيرة، والحفاظ على جاذبية الولاية للاستثمارات والأعمال.

هل تعود ضريبة المليارديرات إلى الانتخابات المقبلة؟

ورغم خسارة معسكر المؤيدين في التصويت، فإن الجدل بشأن فرض ضرائب استثنائية على أصحاب المليارات لم ينتهِ، إذ أكدت حملة «نعم على 40» استمرار جهودها لحماية تمويل الرعاية الصحية، وأشارت إلى إمكانية إعادة طرح مبادرة مشابهة أمام الناخبين خلال انتخابات عام 2028، إذا لم تتوافر ضمانات كافية لحماية المرضى والخدمات الصحية.

وفي المقابل، اعتبر المعارضون أن رفض المقترح يمثل حماية للاقتصاد المحلي من تجربة قد تؤثر على الاستثمارات وتدفع أصحاب الثروات إلى مغادرة الولاية.

في الختام، لا يبدو أن نتيجة التصويت في كاليفورنيا أنهت المواجهة بين أصحاب المليارات والداعين إلى زيادة الضرائب على الثروات الضخمة، لكنها كشفت عن حجم النفوذ المالي والسياسي الذي يتمتع به كبار رجال الأعمال في الولايات المتحدة، وفتحت الباب أمام تساؤلات جديدة حول مستقبل العدالة الضريبية، ومن يتحمل تكلفة تمويل الخدمات العامة في واحدة من أغنى الولايات الأمريكية.