(أسوشيتيد برس): كاليفورنيا تسقط ضريبة تاريخية على ثروات المليارديرات رغم دعم التقدميين

رفض ناخبو ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مقترحًا لفرض ضريبة غير مسبوقة على صافي ثروات المليارديرات، في نتيجة مثلت انتصارًا للمعارضين للمقترح بعد معركة انتخابية محتدمة أنفق خلالها عدد من كبار أثرياء قطاع التكنولوجيا مئات الملايين من الدولارات لإسقاطه.

وأظهرت النتائج أن مقترح "بروبوزيشن 40"، الذي كان يستهدف فرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5% على ثروات سكان كاليفورنيا الذين تتجاوز صافي ثرواتهم مليار دولار، لم يحظ بتأييد أغلبية الناخبين، فيما أعلنت وكالة أنباء "أسوشييتد برس" الأمريكية فوز معسكر الرافضين للمقترح بعد حصوله على عدد كافٍ من الأصوات.

وكان المقترح، في حال إقراره، سيصبح الأول من نوعه في الولايات المتحدة، ويهدف إلى توجيه معظم حصيلته لتعويض التخفيضات في التمويل الفيدرالي لقطاع الرعاية الصحية، مع تخصيص 10% من الإيرادات لبرامج التعليم والمساعدات الغذائية.

ورأت الجهات الداعمة للمبادرة أن الضريبة كانت ضرورية لتعويض ما يقدر بنحو 100 مليار دولار قد تخسرها كاليفورنيا من التمويل الفيدرالي للرعاية الصحية خلال خمس سنوات، فيما حذر معارضوها من أن تطبيقها قد يدفع الأثرياء إلى مغادرة الولاية، بما ينعكس سلبًا على اقتصادها وميزانيتها التي تعتمد بدرجة كبيرة على ضرائب الدخل التي يدفعها أصحاب الثروات الكبيرة.

وشهدت الحملة الانتخابية إنفاقًا ضخمًا من جانب معارضي المقترح، إذ جمع معسكر "لا" تمويلًا يعادل نحو عشرة أضعاف ما جمعه مؤيدو المبادرة، بينما أنفق سيرجي برين، أحد مؤسسي شركة جوجل، أكثر من 100 مليون دولار لدعم لجنة سياسية عملت على هزيمة المقترح.

كما جمعت لجنة "بناء كاليفورنيا أفضل"، التي قادت جهود معارضة الضريبة ودعمت إجراءات أخرى لإبطالها، أكثر من 333 مليون دولار، جاء ما يقرب من ثلثها من برين..وحظي المقترح، الذي اعتبر أكبر اختبار أمريكي حتى الآن لفكرة فرض ضرائب إضافية على فاحشي الثراء تستهدف مكاسبهم الاستثمارية، بدعم عدد من الشخصيات التقدمية، من بينهم السيناتور بيرني ساندرز، الذي نظم حملات في عدة مدن بكاليفورنيا لحث الناخبين على التصويت لصالحه.

وأظهر استطلاع للناخبين أن الشباب كانوا أكثر تأييدًا للضريبة، إذ صوتت أغلبية الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا لصالحها، بينما عارضها نحو سبعة من كل عشرة ناخبين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر.

كما أيد نحو نصف الناخبين الذين تقل دخول أسرهم السنوية عن 100 ألف دولار المبادرة، في حين عارضها ما يقرب من ستة من كل عشرة ناخبين ممن تبلغ دخولهم السنوية 100 ألف دولار أو أكثر.

وأكدت حملة "نعم على 40" أنها ستواصل الضغط من أجل حماية تمويل الرعاية الصحية، مشيرة إلى إمكانية إعادة طرح ضريبة مماثلة على الناخبين عام 2028 إذا لم يتم توفير الحماية اللازمة للمرضى.

في المقابل، انضم عدد من الحلفاء التقليديين للحزب الديمقراطي، من بينهم منظمات معنية بالرعاية الصحية، إلى معسكر المعارضين، معربين عن مخاوفهم بشأن كيفية توزيع عائدات الضريبة وتأثير خروج أعداد كبيرة من أصحاب الثروات على الميزانية العامة للولاية.

وقالت الجهات المعارضة إن المقترح كان "تجربة متهورة" قد تلحق أضرارًا باقتصاد كاليفورنيا، في وقت يرى فيه مؤيدوه أن نتيجة التصويت لم تحسم الجدل بشأن عدالة النظام الضريبي، بل تؤجل جولة جديدة من النقاش حول كيفية فرض ضرائب أكبر على أصحاب الثروات الضخمة.