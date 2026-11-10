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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كلية التمريض" جامعة بني سويف" تنظم ندوة علمية حول «الذكاء الاصطناعي التوليدي في التدريس والتقييم والبحث العلمي»

تمريض بني سويف
تمريض بني سويف

تحت رعاية الدكتور طارق علي،القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نظمت وحدة التدريب والدعم الفني بكلية التمريض بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ندوة علمية موسعة بعنوان «الذكاء الاصطناعي التوليدي في التدريس والتقييم والبحث العلمي» (Generative AI in Teaching, Assessment and Academic Research)، وذلك في إطار حرص الجامعة على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم العالي لرفع كفاءة العملية التعليمية والبحثية.

جاءت الندوة بإشراف الدكتورة حنان الزبلاوي حسن، عميد كلية التمريض والدكتور محمد سيد قايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبتنسيق الدكتورة ولاء شوقي، وحاضر فيها الدكتور عيسى صبري، بقسم تكنولوجيا المعلومات (IT) بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة.

أكد الدكتور طارق علي،  أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بدورها التوعوي والتطويري في مواجهة التحديات ومواكبة الثورة التكنولوجية المتلاحقة، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على بناء جيل من الباحثين والطلاب يمتلك القدر الكافي من الوعي والمهارات اللازمة لتوظيف التقنيات الحديثة بشكل إيجابي ومبتكر.

وأوضح رئيس الجامعة أن الدمج الواعي للتكنولوجيا الحديثة في المنظومة التعليمية يمثل ركيزة أساسية في الارتقاء بمستوى الخريجين والباحثين، مؤكداً أن المؤسسات الأكاديمية تقع عليها مسؤولية أصيلة في نشر ثقافة التحول الرقمي وتوظيف أحدث التطبيقات الذكية لخدمة البحث العلمي.

كما أشار الدكتور طارق علي، إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية والبحثية للجامعة ورسالتها في تحويل المعارف التكنولوجية إلى تطبيقات عملية وممارسات إيجابية تسهم بشكل مباشر في تطوير جودة مخرجات التعليم العالي.

وأوضحت الدكتورة حنان الزبلاوي حسن، أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة في البرامج التعليمية والبحثية للارتقاء بمستوى الخريجين والباحثين، مضيفة أن الندوة شهدت استعراضاً لأبرز آليات الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير العملية التعليمية، وأساليب التقييم الحديثة، ودعم الباحثين في إعداد الأبحاث الأكاديمية بكفاءة عالية، مشددة على أن مواكبة التقدم التكنولوجي بات ضرورة حتمية لبناء مستقبل أكاديمي واعد.

جدير بالذكر أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من النشاطات والندوات العلمية التي تتبناها كلية التمريض بجامعة بني سويف لترسيخ دورها في دعم الابتكار الرقمي والبحث العلمي وصناعة مستقبل أفضل.


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