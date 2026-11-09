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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة أكثر من 140 أخصائيا نفسيا.. بني سويف تواصل حملاتها للتعريف بحقوق ذوي الإعاقة

محافظة بني سويف
محافظة بني سويف

تحت رعاية اللواء عبدا لله عبد العزيز محافظ بني سويف، واصلت إدارة شؤون الإعاقة بديوان عام المحافظة تنفيذ حملاتها التوعوية للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "أسرتي قوتي" التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وضمن مبادرة المحافظة بني سويف محافظة صديقة لذوي الإعاقة بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وتعزيز وعي المجتمع بحقوقهم

وفي هذا السياق، عقدت إدارة شؤون الإعاقة اللقاء التوعوي الثالث للتعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بديوان عام المحافظة، بالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، (توجيه التربية النفسية) ومجمع إعلام بني سويف، واستهدف اللقاء الأخصائيين النفسيين العاملين بمدارس المحافظة، بمشاركة 141 أخصائيًا نفسيًا، ليرتفع إجمالي المستفيدين من اللقاءات التوعوية التي تم تنفيذها إلى أكثر من 450 مستفيدًا

واستعرض  سيد سعد، مدير شؤون الإعاقة بالمحافظة، خلال الندوة جهود الدولة في دعم وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وما شهدته السنوات الماضية من اهتمام بتعزيز حقوقهم وتوفير سبل الرعاية والتمكين لهم في مختلف المجالات، إلى جانب التعريف بالمبادرات الرئاسية والمجتمعية المعنية بهذا الملف، وفي مقدمتها مبادرة أسرتي قوتي ومبادرة بني سويف محافظة صديقة لذوي الإعاقة وأهدافهما في نشر الوعي بالحقوق، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات والفرص المتاحة.

وتناول اللقاء التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية المنظمة لها، بما يسهم في رفع وعي الأخصائيين النفسيين بدورهم في دعم الطلاب ذوي الإعاقة داخل المدارس، والتعامل مع احتياجاتهم بصورة تراعي حقوقهم وتدعم دمجهم ومشاركتهم في العملية التعليمية، فضلًا عن تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في توفير بيئة داعمة وآمنة لهم

وشهد اللقاء تفاعلًا من المشاركين، حيث تم الاستماع إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم ومقترحاتهم بشأن آليات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والتعامل مع التحديات التي قد تواجههم داخل المؤسسات التعليمية، ومناقشة سبل تعزيز الوعي بحقوقهم، بما يدعم تكامل الأدوار بين الجهات المعنية ويسهم في تحقيق أهداف المبادرات المنفذة في هذا المجال

جاء ذلك بحضور الأستاذ سيد سعد مدير إدارة شؤون الإعاقة بالمحافظة،  عمر رجب موجه عام التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم،  محمد سعد ممثل الهيئة العامة للاستعلامات، إلى جانب أكثر من 140 أخصائيًا نفسيًا من مدارس المحافظة.

بني سويف الفشن محافظة بني سويف

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