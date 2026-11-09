رئيس جامعة بني سويف: الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتطوير المستشفيات

أجرى الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، جولة تفقدية داخل مستشفيات الجامعة ، لمتابعة أعمال تطوير وتوسيع قسم جراحة العظام والاصابات ، في إطار خطة الجامعة لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى .





واستعرض الدكتور طارق على ، مستجدات أعمال التطوير والتجهيزات، والتي تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الرعاية الصحية، خاصة مع تزايد أعداد المترددين على المستشفى، مؤكدًا ضرورة سرعة الإنجاز لدخول التوسعات الجديدة الخدمة .





وأكد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المستشفيات الجامعية، باعتبارها من أهم الصروح الطبية التي تخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة مشيرًا إلى أن التوسعات تأتي ضمن خطة متكاملة لتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الأقسام المختلفة .