الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية

نشرت الجريدة الرسمية قرارات النيابة العامة، من خلال مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بشأن صدور قرار الإدراج رقم 1 لسنة 2026 قرارات إدراج أحكام كيانات إرهابية، ورقم 7 لسنة 2026 قرارات إدراج أحكام إرهابيين.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته؛ وعلى قرار الإدراج رقم 6 لسنة 2022 قرارات إدراج كيانات إرهابية والقرار رقم 13 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين، الصادرين من محكمة جنايات القاهرة الدائرة الرابعة جنوب - كيانات إرهابية بتاريخ 2022/12/8 في القضية رقم 2580 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 3 (تابع) في 3 يناير سنة 2023.

كما استند القرار إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثانية إرهاب بتاريخ 2023/5/18 بشأن القضية رقم 7249 لسنة 2022 جنايات قسم الزيتون، المقيدة برقم 1679 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة، المقيدة برقم 344 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، وبرقم 2580 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

واستند كذلك إلى الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 14929 لسنة 93 القضائية بتاريخ 2026/4/2 بشأن القضية رقم 7249 لسنة 2022 جنايات قسم الزيتون، المقيدة برقم 1679 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة.

وقررت النيابة العامة الآتي: أولًا إنهاء أثر قرار الإدراج - المؤقت - رقم 6 لسنة 2022 قرارات إدراج كيانات إرهابية والقرار رقم 13 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين، المنشورين بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 3 (تابع) في 3 يناير سنة 2023.

ثانيًا: إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية، وثالثًا: إدراج المحكوم عليهم الآتي بيانهم نهائيا على قائمة الإرهابيين: عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ، وذلك لصدور حكم نهائي بات بالإدانة قبلهم.

رابعًا: ينشر القرار بالجريدة الرسمية وتنفذ آثاره اعتبارا من تاريخ نشره بناءً على حكم المحكمة.



