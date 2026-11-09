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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هل يطيح آيزنكوت بحقبة نتنياهو عبر سعيه لصيغة حكم من الأقلية؟

آيزنكوت
آيزنكوت
محمد على

تبحث المعارضة في كيان الاحتلال عن صيغة جديدةتتيح لها نيل ثقة الكنيست (البرلمان) وتجنب الدخول في انتخابات جديدة، كما يريد  نتنياهو وتحالفه اليميني المتطرف الذي فيه سموتريتش وبن جفير.

يضع تكليف جادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية بقاء بنيامين نتنياهو في السلطة على المحك، فيما يبرز خيار حكومة الأقلية بعد فشل المحادثات بين المعسكرين في تقريب مواقفهما، وسط مؤشرات إلى تغير حسابات الأحزاب الحريدية.

ويقول خبراء، لسكاي نيوز، أن تشكيل حكومة بديلة ممكن إذا أبدت قيادة المعارضة، وفي مقدمتها آيزنكوت، شجاعة سياسية. 

ويرى أن حكومة الوحدة بين المعسكرين لم تعد خيارا مطروحا، وأن العودة إلى صناديق الاقتراع قد تكون السيناريو الأسوأ للمعارضة، إذ قد تفقد فرصتها في الحكم.

يمكن لحكومة أقلية أن تنال ثقة الكنيست بأقل من 61 صوتا، إذا تجاوز عدد مؤيديها عدد معارضيها. 

يملك آيزنكوت وقوى المعارضة 48 نائبا، مقابل 46 قد يبقون مع نتنياهو بعد امتناع حزب "يهدوت هتوراة" الحريدي عن التوصية بتكليفه.

 

عنف أنصار نتنياهو

وقد لا يوافق نتنياهو على احتمال نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة طوارئ باعتباره معركة حاسمة لمستقبله السياسي، ما قد ينقل المواجهة إلى الشارع عبر تعبئة أنصاره وأنصار أحزاب الائتلاف، بينهم مؤيدو إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، فيما قد تنزلق الاحتجاجات إلى مواجهات.

آيزنكوت المعارضة كيان الاحتلال الكنيست نتنياهو الحكومة الإسرائيلية الإسرائيلية السلطة

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