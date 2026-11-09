محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بالمنيرة الغربية وإمبابة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها بنطاق أحياء المنيرة الغربية وإمبابة للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز ومتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الشوارع والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع.

وتابع المحافظ أعمال الرصف والتطوير بشارع البصراوي ومتفرعاته بحي المنيرة الغربية ومنها شوارع السلام ولمعي ومحمد الشاذلي والأسيوطي وأسوان، موجّهًا بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية لأعمال الرصف ومراعاة تحقيق التكامل بين أعمال التطوير ورفع كفاءة الأرصفة وتنظيم حركة المشاة، بما يحقق السيولة المرورية ويسهم في تحسين الحالة العامة للمنطقة.

كما تفقد المحافظ أعمال الرصف بالإنترلوك بشارع الميثاق ومتفرعاته وشارع عثمان بن عفان بمنطقة أرض الجمعية بحي إمبابة، لمتابعة مستوى التنفيذ والتأكد من جودة الأعمال موجها بمراعاة مناسيب الشوارع بما يضمن تيسير حركة المواطنين والمركبات وتحسين كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمنطقة.

وكلف المحافظ رؤساء أحياء المنيرة الغربية وإمبابة بمواصلة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة مع تكثيف المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه الأعمال وسرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة بما يحقق الاستفادة المرجوة منها للمواطنين.

وخلال جولته تابع المحافظ الحالة العامة للنظافة والإشغالات بشوارع الوحدة والبوهي والقومية بنطاق حي إمبابة ووجّه باستمرار جهود تحسين مستوى النظافة، ورفع المخلفات أولًا بأول والتصدي للإشغالات والتعديات على حرم الطريق، بما يضمن تحقيق الانضباط بالشارع وتيسير حركة المواطنين والمركبات.