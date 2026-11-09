إزالة منزلين على أراضي زراعية بالمنصورية في الجيزة

نجحت الإدارة الزراعية بمركز ومدينة إمبابة، التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بقيادة الدكتورة وسام صبحي، مدير الإدارة، في تنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية بمنطقة المنصورية، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

حيث نجحت الإدارة الزراعية في إزالة منزلين عشوائيان بالطوب الأبيض على مساحة 200 متر، ومنزل آخر على مساحة 100 متر.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات المهمدس خالد أبو العطا، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، بمتابعة مستمرة لتشديد الرقابة الميدانية والتعامل بحسم مع أي محاولات للبناء المخالف في مهدها دون تهاون.

كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الجولات الميدانية والرصد الدوري لضمان عدم تكرار التعديات وتأمين المحاصيل والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.