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هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار التأمينات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار التأمينات

المعاشات
المعاشات
عبد العزيز جمال

تترقب ملايين الأسر موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاشات في يناير 2027، بعدما أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصول الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا، وهو ما فتح باب التساؤلات حول الفئات المستفيدة، ومدى أحقية أصحاب المعاشات الحاليين في الحصول على زيادة جديدة مع بداية العام المقبل.

وتزداد أهمية القرار بالنسبة للمواطنين المقبلين على التقاعد، خاصة الذين تقترب مستحقاتهم التأمينية من الحد الأدنى، إلى جانب الأسر التي تعتمد على المعاش مصدرًا أساسيًا للدخل الشهري، وتحتاج إلى معرفة ما إذا كانت التعديلات الجديدة ستؤدي إلى زيادة مستحقاتها بالفعل.

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وكشف جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى للمعاش سيصل إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، موضحًا أن نحو 380 ألف مواطن يحصلون حاليًا على الحد الأدنى للمعاش من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

لكن الإعلان عن رفع الحد الأدنى لا يعني بالضرورة حصول جميع أصحاب المعاشات على زيادة جديدة بالقيمة نفسها، إذ يجب التمييز بين الحد الأدنى المرتبط بقواعد حساب المعاش عند التقاعد، والزيادة السنوية التي تُقر لأصحاب المعاشات القائمين بالفعل.

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا في يناير 2027

من المقرر بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاشات اعتبارًا من يناير 2027، في إطار التعديلات المرتبطة بمنظومة التأمينات الاجتماعية والحدود التأمينية، التي تستهدف تنظيم قيمة المستحقات وربطها بأجر الاشتراك التأميني ومدة الاشتراك.

ويمثل هذا التعديل أهمية خاصة للمواطنين الذين يقتربون من سن التقاعد أو يخططون لإنهاء خدمتهم خلال الفترة المقبلة، لأن قيمة المعاش ترتبط بعدة عوامل، من بينها مدة الاشتراك التأميني والأجر الذي سُددت الاشتراكات على أساسه، إلى جانب القواعد المنظمة لتحديد الحد الأدنى للمستحقات.

ويصل الحد الأدنى المقرر إلى 2080 جنيهًا بداية من يناير المقبل، لكن ذلك لا يعني أن كل صاحب معاش سيحصل على هذه القيمة، أو أن جميع المعاشات سترتفع بالمقدار نفسه، لأن حساب المستحقات يخضع لشروط تختلف بحسب الحالة التأمينية لكل مواطن.

وتتمثل أهمية القرار في تحديد مستوى أدنى للمعاشات وفق القواعد التأمينية الجديدة، بما ينعكس على الحالات التي تنطبق عليها شروط الاستفادة من هذا الحد.

من الفئات المستفيدة من الحد الأدنى الجديد للمعاشات؟

أوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن المعاش البالغ 2080 جنيهًا يرتبط بالمواطنين الذين استوفوا الحد الأدنى لمدة الاشتراك التأميني، والمحدد بـ15 عامًا، وسددوا اشتراكاتهم على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني البالغ 2700 جنيه.

وتعني هذه الشروط أن تحديد المستفيدين لا يعتمد على مجرد بلوغ سن التقاعد، وإنما يرتبط بمدة الاشتراك التأميني والأجر الذي تم سداد الاشتراكات على أساسه، فضلًا عن القواعد المنظمة لحساب المستحقات.

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وبحسب تصريحات رئيس الهيئة، يبلغ عدد المواطنين الذين يحصلون على الحد الأدنى الحالي نحو 380 ألف مواطن من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وهو ما يوضح أن الفئة التي تحصل على الحد الأدنى تمثل جزءًا من إجمالي المستفيدين من منظومة المعاشات.

هل يحصل جميع أصحاب المعاشات الحاليين على زيادة في يناير 2027؟

يتصدر هذا السؤال اهتمامات أصحاب المعاشات، خاصة بعد الإعلان عن رفع الحد الأدنى إلى 2080 جنيهًا، إذ قد يعتقد البعض أن القرار يعني زيادة جميع المعاشات القائمة مع بداية يناير 2027.

لكن هناك فرقًا بين تعديل الحد الأدنى للمعاشات المرتبط بقواعد حساب المستحقات التأمينية، وبين الزيادة السنوية التي تُقر لأصحاب المعاشات الحاليين والمستحقين عنهم.

فالإعلان عن الحد الأدنى الجديد لا يعني تلقائيًا حصول جميع أصحاب المعاشات الحاليين على زيادة بالقيمة نفسها، لأن تطبيق الحد الأدنى يرتبط بالفئات التي تستوفي شروط الاستحقاق التأميني، وبقواعد حساب المعاش المعمول بها.

كما لا يمكن اعتبار مبلغ 2080 جنيهًا زيادة إضافية تُصرف لكل صاحب معاش، بل هو حد أدنى جديد وفق الضوابط المحددة، وتظل قيمة المعاش الفعلية مرتبطة ببيانات كل حالة.

ومن المهم أيضًا عدم الخلط بين تطبيق الحد الأدنى الجديد وبين الزيادة السنوية، لأن لكل منهما طبيعة مختلفة من حيث أسباب التطبيق والفئات المستفيدة والتوقيت.

الفرق بين الحد الأدنى للمعاش والزيادة السنوية

يتطلب فهم قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات التمييز بين نوعين من التعديلات التي تؤثر على قيمة المستحقات التأمينية، وهما الحد الأدنى للمعاشات والزيادة السنوية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

أولًا: الحد الأدنى للمعاشات

يمثل الحد الأدنى قيمة مرتبطة بالقواعد المنظمة لحساب المستحقات التأمينية، ويحدد المستوى الأدنى الذي تستهدفه القواعد للفئات التي تنطبق عليها شروط الاستفادة.

ومن المقرر أن يصل الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، وفق التصريحات المعلنة، مع ارتباط الاستفادة منه بمدة الاشتراك التأميني وأجر الاشتراك والقواعد المنظمة لكل حالة.

ويستهدف هذا التعديل تنظيم الحد الأدنى للمستحقات التأمينية، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين تنتهي خدمتهم ويستوفون الشروط المطلوبة للحصول على المعاش.

ثانيًا: الزيادة السنوية للمعاشات

تُعد الزيادة السنوية إجراءً منفصلًا يستهدف تعديل قيمة المعاشات القائمة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، وتختلف عن تعديل الحد الأدنى من حيث طبيعة الاستحقاق وموعد التطبيق والفئات المستفيدة.

وبدأ تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بموجب القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026، واستفاد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية قُدرت بنحو 70 مليار جنيه.

ويعني ذلك أن تعديل الحد الأدنى المقرر في يناير 2027 والزيادة السنوية التي طُبقت في يوليو 2026 إجراءان مختلفان، ولا يصح التعامل معهما باعتبارهما قرارًا واحدًا أو افتراض أن جميع المستفيدين سيحصلون على زيادة جديدة بالقيمة نفسها في يناير.

كيفية الاستعلام عن بيانات المعاش من الموقع الرسمي للتأمينات

يمكن لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم متابعة بياناتهم التأمينية من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الذي يوفر خدمات إلكترونية تتيح الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

وتساعد هذه الخدمات المواطنين على مراجعة المعلومات المسجلة لدى الهيئة والاطلاع على البيانات الأساسية المتعلقة بملف المعاش، بما يتيح لهم متابعة مستحقاتهم وفقًا للقواعد المطبقة على كل حالة.

ويمكن الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط التالي:

الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وتوفر المنصة الإلكترونية وسيلة لمتابعة البيانات التأمينية دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الهيئة في الحالات التي يمكن إنجازها إلكترونيًا، مع ضرورة إدخال البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.

خطوات الاستعلام عن معاش نوفمبر 2026 بالرقم القومي

يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن بيانات معاش شهر نوفمبر 2026 استخدام الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال مجموعة من الخطوات المحددة.

وتتمثل خطوات الاستعلام فيما يلي:

  • الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط: https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx.
  • تسجيل الدخول إلى الموقع وفقًا للبيانات المطلوبة.
  • الضغط على أيقونة «صاحب معاش».
  • اختيار «الخدمات التأمينية» من قائمة الخدمات المتاحة.
  • الضغط على خدمة «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».
  • إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.
  • الضغط على أيقونة «استعلام» لعرض البيانات الأساسية الخاصة بملف المعاش.
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