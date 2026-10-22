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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زيادة المعاشات في مصر 2027.. موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد والفئات المستفيدة

زيادة الحد الادنى للمعاشات
زيادة الحد الادنى للمعاشات
رشا عوني

يتزايد اهتمام أصحاب المعاشات في مصر بآخر القرارات المتعلقة بزيادة المستحقات التأمينية، خاصة بعد إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا اعتبارًا من يناير 2027، وفقًا للتصريحات المنشورة يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026.

رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 2080 جنيهًا

كشف جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدنى للمعاش سيصل إلى 2080 جنيهًا بداية من يناير المقبل، موضحًا أن عدد المستفيدين الذين يحصلون على الحد الأدنى الحالي يبلغ نحو 380 ألف مواطن من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

ويأتي الإعلان في إطار التعديلات المرتبطة بمنظومة التأمينات الاجتماعية والحدود التأمينية، بهدف تحسين قيمة المعاشات وربطها بالأجور التأمينية.

الحد الأدنى للمعاش 2080 جنيهاً

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية إلى أن المعاش البالغ 2080 جنيهًا يخص المواطنين الذين أمضوا الحد الأدنى لمدة الاشتراك التأميني، والمحدد بـ15 عامًا، وسددوا اشتراكاتهم على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، البالغ 2700 جنيه.

 كما شدد على أن منظومة التأمينات الاجتماعية، تقوم على توفير الحماية التأمينية للمواطنين وفقًا للاشتراكات المسددة، موضحًا أن قيمة المعاش المستحق ترتبط بالأجر التأميني للمؤمن عليه ومدة اشتراكه في المنظومة.

هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة جديدة؟

يجب التفرقة بين رفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين إلى التقاعد وفق القواعد الجديدة، وبين الزيادة السنوية التي تُقر لأصحاب المعاشات الحاليين.

فقد بدأ تطبيق الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بموجب القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026، واستفاد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية قُدرت بنحو 70 مليار جنيه.

وبالتالي، فإن إعلان رفع الحد الأدنى إلى 2080 جنيهًا لا يعني تلقائيًا حصول جميع أصحاب المعاشات الحاليين على زيادة جديدة بالقيمة نفسها، إذ يتوقف تحديد الاستحقاق على القواعد التأمينية المطبقة على كل حالة.

موعد الزيادة الجديدة للمعاشات

من المقرر تطبيق الحد الأدنى الجديد المعلن عنه اعتبارًا من يناير 2027، بينما تُستحق الزيادة السنوية للمعاشات وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في الأول من يوليو من كل عام، وتُحدد نسبتها بعد الدراسات اللازمة والإعلان الرسمي عنها.

الاستعلام عن زيادة المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات متابعة بياناتهم ومستحقاتهم من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:

https://nosi.gov.eg/

ويُنصح بالاعتماد على البيانات الرسمية للهيئة عند متابعة أي قرارات جديدة بشأن قيمة المعاشات أو مواعيد تطبيق الزيادات.

كيف يتم الاستعلام عن معاش نوفمبر 2026 بالرقم القومي؟

يمكن الاستعلام عن معاش شهر نوفمبر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنــــــــــــا.

ما هي خطوات الاستعلام عن معاشات شهر نوفمبر 2026؟

تسجيل الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال الضغط هنــــــــــا.

الضغط على أيقونة صاحب معاش. 

اختيار أيقونة الخدمات التأمينية. 

الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش. 

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك. 

الضغط على أيقونة استعلام لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

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