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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير2027.. كم الزيادة الجديدة؟

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية
اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية
رشا عوني

تصدرت أخبار المعاشات معدلات البحث خلال الساعات الماضية بعد إعلام رسمي من رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجماعي ، برفع الحد الأدنى للمعاش اعتباراً من العام الجديد المقبل2027. 

رفع الحد الادنى للمعاش يناير المقبل

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الحد الأدنى لقيمة المعاش سيبلغ ألفين و80  جنيها بداية من يناير 2027.

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وكشف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن عدد من يتقاضون الحد الأدنى لقيمة المعاش يبلغ 380 ألف مواطن فقط من إجمالي أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم والذي يبلغ عددهم  نحو 11.5 مليون.
 

وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من الخبراء والمتخصصين، استعرض عوض آلية تحديد قيمة المعاشات والفئات المستفيدة من الحد الأدنى.

الحد الأدنى للمعاش 2080 جنيهاً

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية إلى أن المعاش البالغ 2080 جنيهًا يخص المواطنين الذين أمضوا الحد الأدنى لمدة الاشتراك التأميني، والمحدد بـ15 عامًا، وسددوا اشتراكاتهم على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، البالغ 2700 جنيه.

 كما شدد على أن منظومة التأمينات الاجتماعية، تقوم على توفير الحماية التأمينية للمواطنين وفقًا للاشتراكات المسددة، موضحًا أن قيمة المعاش المستحق ترتبط بالأجر التأميني للمؤمن عليه ومدة اشتراكه في المنظومة.

استمرار صرف المعاشات

كما أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة تعمل على تطوير بيئة العمل وتحقيق الاستدامة المالية، بما يضمن استمرار صرف المعاشات وعدم حدوث عجز مالي أو نقدي.

وقال جمال عوض إن تطوير بيئة العمل داخل الهيئة أصبح ضرورة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا: «ما ينفعش يبقى المعاشات في الدور الخامس في عمارة سكنية ومافيش أسانسير»، ومن المهم توفير بيئة مناسبة تيسر حصول أصحاب المعاشات على الخدمات.

استمرار صرف معاشات شهر أغسطس 2025 | مبتدا

550 مليار جنيه سنوياً للمعاشات


وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الهيئة تصرف نحو 550 مليار جنيه سنويًا للمعاشات، وتخدم 11.5 مليون صاحب معاش، مشددًا على أهمية العمل على تحقيق الاستدامة المالية وضمان انتظام صرف المستحقات.

وأشار عوض إلى أن معدل العائد على الاستثمار بلغ 18.1%، موضحًا أن جهود الإصلاح تستهدف دعم الاستدامة المالية للمنظومة، والتعامل مع الالتزامات المالية، إلى جانب تقليل الاعتماد على الدعم الذي تحصل عليه الهيئة من الخزانة العامة للدولة.

وكشف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن سداد نحو تريليون و610 مليارات جنيه منذ بدء الإصلاح وحتى الآن، مؤكدًا أهمية مواصلة الإصلاحات لضمان قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه أصحاب المعاشات.

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