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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل تضامن الشيوخ يطالب بمساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور

النائب المهندس ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ
النائب المهندس ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

طالب النائب المهندس ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برفع الحد الأدنى للمعاشات ليصبح مساويًا للحد الأدنى للأجور، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وتعزيز قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأكد قورة أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة مهمة من المجتمع، أفنت سنوات طويلة في العمل والعطاء بمختلف القطاعات، وتستحق توفير حياة كريمة تضمن لها الاستقرار المعيشي، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أن تحقيق المساواة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المعاشات، وتحسين قدرتهم الشرائية، خاصة أن الكثير منهم يتحملون مسؤولية إعالة أسرهم والوفاء بالتزاماتهم المعيشية.

وأشار قورة إلى أهمية تبني سياسات اجتماعية أكثر استجابة لاحتياجات أصحاب المعاشات، والعمل على تحسين دخولهم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، مع مراعاة الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحماية الاجتماعية واستمرار قدرة المنظومة على الوفاء بالتزاماتها.

وشدد النائب ياسر قورة على ضرورة وضع أصحاب المعاشات في مقدمة أولويات برامج الحماية الاجتماعية، واتخاذ خطوات عملية لتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية، مؤكدًا أن تحسين أوضاعهم المعيشية يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقديرًا لما قدموه من جهود وعطاء في خدمة الوطن على مدار سنوات عملهم.

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