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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اللواء جمال عوض: 550 مليار جنيه معاشات سنويًا.. وسداد 1.61 تريليون جنيه منذ بدء الإصلاح

منتدى مصر
منتدى مصر

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة تعمل على تطوير بيئة العمل وتحقيق الاستدامة المالية، بما يضمن استمرار صرف المعاشات وعدم حدوث عجز مالي أو نقدي.

وقال جمال عوض إن تطوير بيئة العمل داخل الهيئة أصبح ضرورة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا: «ما ينفعش يبقى المعاشات في الدور الخامس في عمارة سكنية ومافيش أسانسير»، ومن المهم توفير بيئة مناسبة تيسر حصول أصحاب المعاشات على الخدمات.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الهيئة تصرف نحو 550 مليار جنيه سنويًا للمعاشات، وتخدم 11.5 مليون صاحب معاش، مشددًا على أهمية العمل على تحقيق الاستدامة المالية وضمان انتظام صرف المستحقات.

وأشار عوض إلى أن معدل العائد على الاستثمار بلغ 18.1%، موضحًا أن جهود الإصلاح تستهدف دعم الاستدامة المالية للمنظومة، والتعامل مع الالتزامات المالية، إلى جانب تقليل الاعتماد على الدعم الذي تحصل عليه الهيئة من الخزانة العامة للدولة.

وكشف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن سداد نحو تريليون و610 مليارات جنيه منذ بدء الإصلاح وحتى الآن، مؤكدًا أهمية مواصلة الإصلاحات لضمان قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه أصحاب المعاشات.

المعاشات جمال عوض منتدى مصر

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