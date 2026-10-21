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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور: محمود ناجي أكثر حكم أدار مباريات للأهلي منذ الموسم الماضي

الغندور
الغندور
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي خالد الغندور عن إسناد إدارة مباراة الأهلي والقناة إلى الحكم محمود ناجي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأشار الغندور إلى أن محمود ناجي يُعد أكثر حكم أدار مباريات للنادي الأهلي منذ الموسم الماضي وحتى الموسم الجاري، في ظل تكرار ظهوره في مباريات الفريق الأحمر.


موعد مباراة الأهلي والقناة اليوم

تقام مباراة الأهلي ضد القناة اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة والكويت، بينما تنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي ومسقط، ويستضيف استاد القاهرة الدولي أحداث المواجهة المرتقبة.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، بعدما حقق خمسة انتصارات وتعادل في مباراة واحدة، ويستهدف الفوز لرفع رصيده إلى 19 نقطة وتقليص الفارق مع بيراميدز المتصدر إلى نقطتين، وفقًا للبيانات الواردة عن ترتيب المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقناة اليوم

تُذاع مباراة الأهلي والقناة عبر قناة ON Sport، التابعة لشبكة قنوات أون سبورت صاحبة حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز، ويتولى المعلق الرياضي محمد الكواليني التعليق على أحداث اللقاء.

وتترقب الجماهير ظهور الأهلي في هذه المواجهة، في ظل سعي الفريق إلى حصد النقاط الثلاث والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري خلال الموسم الجاري.

قائمة الأهلي لمواجهة القناة

تضم قائمة الأهلي لمباراة القناة مجموعة من اللاعبين في مختلف المراكز، وجاءت الأسماء وفقًا للقائمة الواردة في التقرير على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء
  • خط الدفاع: محمد هاني، ياسين مرعي، أشرف داري، أحمد عيد، هادي رياض، توفيق محمد، كريم فؤاد
  • خط الوسط: أحمد سيد زيزو، أحمد رضا، أكرم توفيق، مروان عطية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، علي محمود، إمام عاشور، حسين الشحات
  • خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، سفيان بنجديدة، منصف بقرار، أشرف بن شرقي

الأهلي يدخل اللقاء بمعنويات الفوز الإفريقي

يخوض الأهلي مباراته أمام القناة بعد تحقيق فوز خارج أرضه على فريق كيتارا الأوغندي بهدفين مقابل هدف، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهي النتيجة التي يسعى الفريق إلى البناء عليها لمواصلة تحقيق الانتصارات في مختلف البطولات.

ويستهدف الجهاز الفني للأهلي استغلال المواجهة المحلية لتعزيز رصيد الفريق من النقاط، ومواصلة الضغط على بيراميدز في سباق المنافسة على صدارة الدوري المصري.



 

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