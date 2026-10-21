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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يبدأ التحرك لضم محمود ممدوح.. ورغبة اللاعب تصب في مصلحة الأحمر

محمود ممدوح
محمود ممدوح
يمنى عبد الظاهر

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تطورات جديدة بشأن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع محمود ممدوح، في ظل دخول نادي بيراميدز على خط المفاوضات ورغبته في الحصول على خدمات اللاعب.

وقال محمود شوقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن محمود ممدوح يأتي على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين داخل النادي الأهلي، ويحظى بإعجاب كبير من جانب مسئولي القلعة الحمراء.

وأضاف أن الأهلي تواصل بالفعل مع سيد مرعي، وكيل اللاعب، بعدما علم باهتمام نادي بيراميدز الشديد بضم محمود ممدوح، مشيرًا إلى أن مسئولي بيراميدز أجروا اتصالات لجس النبض وتبادلوا أحاديث ودية مع وليد دعبس.

وأوضح أن الأهلي لم يتواصل حتى الآن مع وليد دعبس بشأن الصفقة، لكنه تأكد، وفقًا للمعلومات التي ذكرها، من أن رغبة محمود ممدوح الأولى تتمثل في الانتقال إلى القلعة الحمراء وارتداء القميص الأحمر.

وتترقب جماهير الأهلي تطورات موقف اللاعب خلال الفترة المقبلة، في ظل المنافسة المحتملة مع بيراميدز، وما قد تشهده الصفقة من تحركات جديدة لحسم وجهته المقبلة.

محمود ممدوح النادي الأهلي نادي بيراميدز سيد مرعي وليد دعبس

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