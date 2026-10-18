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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام البدري: مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة.. ولم نفاوض حسين الشحات وياسر إبراهيم

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

تحدّث حسام البدري، المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، عن طموحات فريقه في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشيدًا بدعم جماهير النادي، كما كشف حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اهتمام ناديه بالتعاقد مع عدد من لاعبي الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة.

وحرص حسام البدري على توجيه رسالة شكر إلى جماهير أهلي طرابلس، تقديرًا لمساندتهم المستمرة للفريق، مؤكدًا أن العلاقة التي تجمعه بهم تحمل مكانة خاصة لديه.

وأوضح البدري، خلال تصريحاته ببرنامج «الكلاسيكو»، أن هتافات الجماهير ودعمهم تركا أثرًا كبيرًا في نفسه، مشيرًا إلى أنهم ليسوا مجرد جمهور، بل شعب يمتلك شغفًا كبيرًا بناديه، وهو ما يمنحه دافعًا إضافيًا لتحقيق نتائج إيجابية.

وعن أقوى الفرق المرشحة للمنافسة على لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، أكد المدير الفني لأهلي طرابلس أن البطولة لن تكون سهلة، في ظل وجود العديد من الأندية الكبيرة التي تمتلك خبرات وإمكانات مميزة.

وأشار إلى أن المنافسة ستشهد صعوبات كبيرة خلال دور المجموعات، في ظل وجود أندية بحجم الأهلي المصري وأهلي طرابلس وشباب بلوزداد والجيش الملكي والصفاقسي، مؤكدًا أن فريقه يفضل التعامل مع البطولة خطوة بخطوة.

وأضاف أن مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة للغاية على المستوى العاطفي، متمنيًا التوفيق للفريق الأحمر، مع تأكيد طموح أهلي طرابلس في تقديم مشوار مميز بالبطولة.

حقيقة مفاوضات أهلي طرابلس مع لاعبي الأهلي

ونفى “البدري” صحة الأنباء المتداولة بشأن مفاوضات أهلي طرابلس للتعاقد مع مصطفى شكشك، مؤكدًا أن اللاعب مرتبط بعقد مع ناديه، وأن أي تحرك رسمي سيُعلن عنه بوضوح.

كما شدد على عدم وجود مفاوضات لضم حسين الشحات أو ياسر إبراهيم، موضحًا أن بعض وكلاء اللاعبين يزجون باسم أهلي طرابلس في أخبار الانتقالات بهدف التسويق وإثارة الجدل، مؤكدًا احترام ناديه للأندية الأخرى وعدم التفاوض مع لاعبي الأهلي المصري

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