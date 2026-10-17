قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة 9 متهمين بقضية خلية حلوان
نموذج 8 واستكمال الأدوار.. 5 ملفات على طاولة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
بكري: جلسة البرلمان هدفها تفويض الرئيس السيسي بتحريك القوات المسلحة في مكان وإطار محدد للدفاع عن السعودية
أهلها معروفين بالكرم.. مكانة مصر الاقتصادية في قصة سيدنا يوسف
حمزة عبد الكريم يقود برشلونة أتلتيك للفوز على أوتيبو في الدوري الإسباني
بكري: لا يوجد شرط أن يكون رئيس مصر القادم خريج الأكاديمية العسكرية والدستور لا يمنع ترشح أي مواطن
لامين يامال يقود برشلونة للتفوق على ريال بيتيس 2-1 في الشوط الأول
الرئيس السيسي لا يمنع.. بكري: الدستور يعطي الحق لأي مواطن في الترشح لانتخابات الرئاسة
سعر انبوبة الغاز اليوم
رجل استثنائي.. مصطفى بكري: الرئيس السيسي حقق معجزة على أرض الواقع خلال حكم مصر
مصطفى بكري: الرئيس السيسي رجل صادق ويحترم الدستور والشعب
مصطفى بكري: الرئيس السيسي يريد ترسيخ مفهوم احترام إرادة الشعب المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الفوز على كيتارا.. إعلامي ينتقد تغييرات الأهلي ويكشف أبرز سلبياته

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

انتقد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، كثرة التغييرات في تشكيل الفريق الأحمر خلال مواجهة كيتارا الأوغندي، رغم الفوز بنتيجة 2-1، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلي

وأكد فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن إجراء 8 تغييرات في تشكيل الأهلي مقارنة بمباراة الزمالك يعد عددًا كبيرًا للغاية، مشيرًا إلى أن ذلك أثر على أداء الفريق، خاصة في ظل خوض المباراة خارج الأرض وقلة المعلومات المتاحة عن المنافس.

وكتب محمد فارس: «الحمد لله فوز مهم في بداية البطولة رغم سيناريو كان ممكن يكون صعب والماتش يهرب مننا لو إحنا كنا قدام فريق عنده شوية خبرة بس زيادة».

وأضاف: «رأيي إن المداورة بـ8 تغييرات في تركيبة الفريق عن ماتش الزمالك ده كتير جدًا جدًا جدًا، إلا لو كانت في ماتش ودي أو بتجهز الفريق الرديف».

وأوضح أن التغييرات شملت مشاركة محمد الشناوي وكريم فؤاد وعمر الساعي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأفشة ومنصف بقرار، إلى جانب تغيير مركز أكرم توفيق، معتبرًا أن هذه التعديلات الكثيرة جعلت الأداء ارتجاليًا.

محمد فارس يشيد بقدرة الأهلي على العودة في النتيجة

وفي المقابل، أشاد مقدم برنامج «في ضهر الأهلي» بقدرة الفريق على العودة في النتيجة وتحقيق الفوز، معتبرًا أن هذه النقطة تمثل تطورًا إيجابيًا مقارنة بالموسم الماضي.

وقال فارس: «ومع ذلك كويس جدًا إننا قدرنا نرجع في النتيجة، ودي نقطة إيجابية في الأهلي السنة دي إنه لو اتأخر بيرجع في النتيجة، عكس الموسم اللي فات لو اتأخرت يبقى على الدنيا السلام».

كما أبدى تحفظه على مردود طاهر محمد طاهر وحسين الشحات أمام المرمى، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يكون إنتاج الثنائي الهجومي أفضل، ومشيرًا إلى وجود علامات استفهام بشأن بعض قراراتهما خلال اللقاء.

مطالبة بتدعيم دفاع الأهلي في يناير وإراحة مروان عطية

وتطرق محمد فارس إلى احتياجات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا ضرورة التعاقد مع مدافع جديد في يناير، في ظل وجود مشكلة في تركيبة خط الدفاع الحالي.

كما طالب بإراحة مروان عطية، موضحًا أن اللاعب تعرض لاستهلاك بدني وذهني كبير خلال الفترة الماضية، ويحتاج إلى الحصول على قسط من الراحة.

واختتم فارس حديثه بالتأكيد على أهمية استغلال اللاعبين الذين حصلوا على الراحة خلال مواجهة كيتارا، من أجل تقديم مباراة قوية أمام القناة.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا في الإياب

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كيتارا الأوغندي بنتيجة 2-1، بعدما تقدم الفريق الأوغندي في الدقيقة 32 عن طريق قذافي وهاب، قبل أن يسجل عمر الساعي هدف التعادل في الدقيقة 67، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره كيتارا يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، سعيًا لحسم التأهل إلى الدور التالي.

الاهلي الزمالك منتخب مصر القلعة الحمراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

ملازم محمد أيمن محمد باشا - أول الكلية الجوية

الأول على الكلية الجوية: الانضباط يأتي في مقدمة ركائز التفوق داخل المؤسسة العسكرية

ناصر منسي

من فرحة الهدف القاتل إلى عقوبة مغلظة.. كواليس أزمة ناصر منسي في الزمالك | القصة الكاملة

احمد بلال

تدخل الجنة مستريح.. رد فعل غير متوقع من أحمد بلال بعد فوز الزمالك

الأهلي

يقترب من الأهلي وفى صدارة الهدافين.. خسائر الزمالك من صفقة محمود ممدوح

سعر الذهب

250 جنيهًا.. تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

احمد موسى

أحمد موسى: الرئيس السيسي يحسم الجدل بشأن المستبعدين من تولى مسؤولية مصر

ترشيحاتنا

إنجي وجدان

بفستان قصير فضي.. إنجي وجدان بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي

ناهد السباعي

بشراشيب لامعة.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

بورشه Mission S

لأول مرة.. ظهور بورشه Mission S و تكشف ملامح ‏السيارة الاختبارية ‏

بالصور

بفستان قصير فضي.. إنجي وجدان بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي

إنجي وجدان
إنجي وجدان
إنجي وجدان

بتمشى على الحيط والجو.. المواصفات الكاملة للسيارة الصاروخية تسلا رودستر

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

بشراشيب لامعة.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

أسعار بى واى دى ‏F3‎‏ موديل 2011 المستعملة في مصر

بى واى دى ‏F3‎‏ موديل 2011
بى واى دى ‏F3‎‏ موديل 2011
بى واى دى ‏F3‎‏ موديل 2011

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد