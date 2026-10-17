بعد الفوز على كيتارا.. إعلامي ينتقد تغييرات الأهلي ويكشف أبرز سلبياته

انتقد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، كثرة التغييرات في تشكيل الفريق الأحمر خلال مواجهة كيتارا الأوغندي، رغم الفوز بنتيجة 2-1، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلي

وأكد فارس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن إجراء 8 تغييرات في تشكيل الأهلي مقارنة بمباراة الزمالك يعد عددًا كبيرًا للغاية، مشيرًا إلى أن ذلك أثر على أداء الفريق، خاصة في ظل خوض المباراة خارج الأرض وقلة المعلومات المتاحة عن المنافس.

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وكتب محمد فارس: «الحمد لله فوز مهم في بداية البطولة رغم سيناريو كان ممكن يكون صعب والماتش يهرب مننا لو إحنا كنا قدام فريق عنده شوية خبرة بس زيادة».

وأضاف: «رأيي إن المداورة بـ8 تغييرات في تركيبة الفريق عن ماتش الزمالك ده كتير جدًا جدًا جدًا، إلا لو كانت في ماتش ودي أو بتجهز الفريق الرديف».

وأوضح أن التغييرات شملت مشاركة محمد الشناوي وكريم فؤاد وعمر الساعي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأفشة ومنصف بقرار، إلى جانب تغيير مركز أكرم توفيق، معتبرًا أن هذه التعديلات الكثيرة جعلت الأداء ارتجاليًا.

محمد فارس يشيد بقدرة الأهلي على العودة في النتيجة

وفي المقابل، أشاد مقدم برنامج «في ضهر الأهلي» بقدرة الفريق على العودة في النتيجة وتحقيق الفوز، معتبرًا أن هذه النقطة تمثل تطورًا إيجابيًا مقارنة بالموسم الماضي.

وقال فارس: «ومع ذلك كويس جدًا إننا قدرنا نرجع في النتيجة، ودي نقطة إيجابية في الأهلي السنة دي إنه لو اتأخر بيرجع في النتيجة، عكس الموسم اللي فات لو اتأخرت يبقى على الدنيا السلام».

كما أبدى تحفظه على مردود طاهر محمد طاهر وحسين الشحات أمام المرمى، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يكون إنتاج الثنائي الهجومي أفضل، ومشيرًا إلى وجود علامات استفهام بشأن بعض قراراتهما خلال اللقاء.

مطالبة بتدعيم دفاع الأهلي في يناير وإراحة مروان عطية

وتطرق محمد فارس إلى احتياجات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا ضرورة التعاقد مع مدافع جديد في يناير، في ظل وجود مشكلة في تركيبة خط الدفاع الحالي.

كما طالب بإراحة مروان عطية، موضحًا أن اللاعب تعرض لاستهلاك بدني وذهني كبير خلال الفترة الماضية، ويحتاج إلى الحصول على قسط من الراحة.

واختتم فارس حديثه بالتأكيد على أهمية استغلال اللاعبين الذين حصلوا على الراحة خلال مواجهة كيتارا، من أجل تقديم مباراة قوية أمام القناة.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا في الإياب

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كيتارا الأوغندي بنتيجة 2-1، بعدما تقدم الفريق الأوغندي في الدقيقة 32 عن طريق قذافي وهاب، قبل أن يسجل عمر الساعي هدف التعادل في الدقيقة 67، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره كيتارا يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، سعيًا لحسم التأهل إلى الدور التالي.