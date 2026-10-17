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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يقلب الطاولة على كيتارا الأوغندي بأقدام الساعى وزيزو في الكونفدرالية

الأهلي
الأهلي
حسن العمدة

قلب الأهلي الطاولة على كيتارا الأوغندي وحول تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد هويما بأوغندا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

افتتح التهديف كيتارا الأوغندي في الدقيقة 30، بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى حولها جدافي وهاب بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين مرمى الأهلي.

وأحرز الأهلي الهدف الأول له في الدقيقة 68، بعد تمريرة خلف المدافعين من أحمد سيد زيزو نحو عمر الساعي داخل منطقة الجزاء، حيث راوغ الساعي ثم سددها لتمر بين أقدام حارس مرمى كيتارا وتسكن منتصف المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 82، عن طريق أحمد مصطفي زيزو من علامة الجزاء.

وأضاع الأهلي هدفا في الدقائق الأولى من اللقاء؛ بعد تمريرة حاسمة من محمد مجدي أفشة إلى منصف بقرار، الذي سدد الكرة باتجاه المرمى، لكنها اصطدمت بالعارضة، لتحرم الأهلي من التقدم.

وطالب لاعبو النادي الأهلي باحتساب ركلة جزاء لصالح الفريق، عقب سقوط طاهر محمد طاهر داخل منطقة جزاء كيتارا الأوغندي إلا أن حكم المباراة رفض احتساب ركلة جزاء، وأمر باستمرار اللعب.

الأهلي كيتارا الأوغندي كأس الكونفدرالية الإفريقية الكونفدرالية الإفريقية

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