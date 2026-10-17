الكونفدرالية | زيزو يحرز الهدف الثاني لـ الأهلي ضد كيتارا الأوغندي

أحرز الأهلي الهدف الثاني في شباك كيتارا الأوغندي خلال الشوط الثاني، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب استاد هويما بأوغندا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 82، عن طريق أحمد مصطفي زيزو من علامة الجزاء.

وكان كيتارا الأغندي قد افتتح التهديف في الدقيقة 30، بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى حولها جدافي وهاب بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وأضاف الأهلي الهدف الأول له في الدقيقة 68، بعد تمريرة خلف المدافعين من أحمد سيد زيزو نحو عمر الساعي داخل منطقة الجزاء، حيث راوغ الساعي ثم سددها لتمر بين أقدام حارس مرمى كيتارا وتسكن منتصف المرمى.

وأضاع الأهلي هدفا في الدقائق الأولى من اللقاء؛ بعد تمريرة حاسمة من محمد مجدي أفشة إلى منصف بقرار، الذي سدد الكرة باتجاه المرمى، لكنها اصطدمت بالعارضة، لتحرم الأهلي من التقدم.

وطالب لاعبو النادي الأهلي باحتساب ركلة جزاء لصالح الفريق، عقب سقوط طاهر محمد طاهر داخل منطقة جزاء كيتارا الأوغندي إلا أن حكم المباراة رفض احتساب ركلة جزاء، وأمر باستمرار اللعب.