وليد صلاح الدين: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر بمركز 10

أكد وليد صلاح الدين أن إمام عاشور، لاعب الأهلي، هو أفضل لاعب في مصر في مركز صانع الألعاب «رقم 10»، مشيرًا إلى أن أحمد سيد زيزو يمتلك العديد من الإمكانيات، لكنه يحتاج إلى تطوير نقطة معينة في أدائه بهذا المركز.

إمام عاشور

وقال وليد صلاح الدين، عبر قناة أون سبورت، إن هناك لاعبين يجيدون اللعب في أكثر من مركز داخل وخارج منطقة الجزاء، مثل أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي، مستشهدًا بهدف بن شرقي في كأس السوبر، موضحًا أن هناك لاعبين آخرين، مثل طاهر محمد طاهر، يجيدون اللعب على الأطراف، وهو ما يجعل عملية التدوير بين اللاعبين خلال المباريات أمرًا صعبًا.

وأضاف أن زيزو يتميز بالخفة والتحرك الجيد وسهولة التمرير والقوة البدنية، فضلًا عن قدرته على الوصول إلى منطقة الجزاء، لكنه يحتاج إلى التمييز بين توقيت اللعب من لمسة واحدة وتوقيت المراوغة، مؤكدًا أن إمام عاشور يتفوق عليه في هذه النقطة، ويعد الأفضل في مصر بمركز صانع الألعاب.