بعثة الزمالك تلبي دعوة سفيرة مصر في رواندا لحضور حفل عشاء

لبّت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المتواجدة في العاصمة الرواندية كيجالي، دعوة السفيرة حنان شاهين، سفيرة مصر في رواندا، لحضور حفل عشاء مساء اليوم السبت.

ووجهت بعثة الزمالك الشكر إلى السفيرة وجميع مسؤولي السفارة المصرية في رواندا على الدعم والمؤازرة وتوفير كافة سبل الراحة منذ وصول البعثة إلى كيجالي، إلى جانب حسن الاستضافة وتوجيه الدعوة لحضور حفل العشاء.

وحرص عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، على إهداء السفيرة درع النادي، فيما أهدى عمر جابر، قائد الفريق، قميص الزمالك لها.

كان فريق الزمالك فاز على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على ستاد أماهورو، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في الثامنة مساء يوم السبت الموافق 24 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.