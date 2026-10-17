المريخ السوداني يكشف حقيقة مساعدة الزمالك في رواندا.. ويؤكد: علاقتنا بالأبيض أكبر من الشائعات

أكد سامر العمراني، عضو مجلس إدارة نادي المريخ السوداني، حرص ناديه على الحفاظ على علاقته المميزة بنادي الزمالك، نافيًا ما تردد بشأن تحمل المريخ تكاليف ملعب تدريب الفريق الأبيض في رواندا.

المريخ السوداني

وقال سامر العمراني، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "نادي المريخ يركز في مواجهة حوريا الغيني بدوري أبطال إفريقيا، ولا نريد أن نشغل أنفسنا بأي أمور أخرى، وما تردد عن تحملنا تكلفة ملعب التدريب لنادي الزمالك في رواندا غير صحيح".

وأضاف: "لدينا علاقة خاصة وتوأمة مع الزمالك، وإذا كان هناك تعاون أو تنسيق، فهذا أمر طبيعي، فنحن أشقاء، ومصر كان لها دور كبير في دعم السودان، ولها مواقف لا تُنسى، ويكفي أنها استضافت شعبنا على أرضها".

وتابع: "حريصون جدًا على علاقتنا بالزمالك، وألا تؤثر فيها تلك الأخبار المغلوطة أو السخرية التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي".

واختتم سامر العمراني تصريحاته قائلًا: "جرى التنسيق معنا من جانب الزمالك قبل المباراة، وطلبوا منا المساعدة في معرفة أفضل ملعب في رواندا للتدريب عليه قبل مواجهة الجيش الرواندي، وحصلوا على أرقام الشركة المسؤولة عن الملعب".