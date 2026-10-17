أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن المبالغ التي عادت إلى خزينة الزمالك

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن إجمالي المبالغ التي جرى ردها إلى خزينة نادي الزمالك حتى الآن، على خلفية التحقيقات المتعلقة بالمخالفات التي تنظرها النيابة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خاص.. إجمالي المبلغ الذي تم رده لخزينة نادي الزمالك حتى الآن وفقًا لتحقيقات المخالفات الخاصة بالنيابة وصل إلى 10 ملايين جنيه».

الزمالك يستعد لمواجهة بترول أسيوط

وعلى الصعيد الرياضي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بترول أسيوط، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في إطار مواصلة مشواره بالبطولة المحلية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً، في الوقت الذي يدخل فيه الفريق الأبيض اللقاء بمعنويات مرتفعة، عقب تحقيق الفوز على الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يهزم الجيش الرواندي بهدف ناصر منسي

وكان الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب أماهورو بالعاصمة كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ناصر منسي هدف الفوز للفريق الأبيض في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليمنح الزمالك أفضلية قبل مواجهة الإياب، التي يسعى خلالها الفريق إلى تأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.