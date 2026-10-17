ليفربول يتغلب على برينتفورد 2-1 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق ليفربول على نظيره برينتفورد، بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف برينتفورد عن طريق كيني لويس بوتير في الدقيقة 44، فيما شهدت الدقيقة 45+8 حصول يهور يارموليوك، لاعب برينتفورد على بطاقة حمراء.

وفي الشوط الثاني، سجل ليفربول ثنائية عن طريق فيكتور مونيوز وألكسندر إيزاك في الدقيقتين 62، 70.

وشهدت الدقيقة 90+2، حصول فيتالي يالنت لاعب برينتفورد على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز، فيرجيل فان دايك، جيريمي جاكيه، رونالد أراوخو.

خط الوسط: اليكسيس ماك اليستر، واتارو إيندو، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: برادلي باركولا، فيكتور مونيوز، إيزاك.