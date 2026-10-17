ليفربول يتأخر بهدف أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

تأخر فريق ليفربول بهدف نظيف أمام نظيره برينتفورد، في الشوط الأول، من المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة السابعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف برينتفورد عن طريق كيني لويس بوتير في الدقيقة 44، فيما شهدت الدقيقة 45+8 حصول يهور يارموليوك، لاعب برينتفورد على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز، فيرجيل فان دايك، جيريمي جاكيه، رونالد أراوخو.

خط الوسط: اليكسيس ماك اليستر، واتارو إيندو، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: برادلي باركولا، فيكتور مونيوز، إيزاك.