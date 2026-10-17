كأس الخليج للناشئين.. محمد جمال يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى السعودية

سجل محمد جمال الهدف الأول لمنتخب مصر للناشئين في مرمى السعودية، في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، التي تستضيفها قطر.

واحرز محمد جمال الهدف في الدقيقة 54 من عمر اللقاء من ركلة جزاء بعد أن احتسبها حكم اللقاء في الدقيقة 52 على حارس السعودية الذي عرقل أحمد صفوت.

الشوط الأول

وانتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخبي مصر للناشئين والسعودية بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، التي تستضيفها قطر.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، بقيادة حسين عبد اللطيف، التشكيل الأساسي لمواجهة المنتخب السعودي، في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، التي تستضيفها قطر.

التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام السعودية

حراسة المرمى: مالك عمرو

خط الدفاع: أمير حسن - عادل علاء - محمد السيد (الديزل) - محمد جمال

خط الوسط: آدم يوسف - أحمد بشير - سيف أمير

خط الهجوم: أحمد صفوت - دانيال تامر - خالد مختار

بدلاء منتخب مصر أمام السعودية

محمد عبيد - عبد العزيز محمود - ياسين تامر - عزت عبد المعز - عمر عبد الرحيم - سيف كريم - آدم القزاز - يوسف عبد الله - زياد سعودي - عبد العزيز خالد - أدهم حسيب - خالد محمود

مباراة مصر والسعودية في كأس الخليج

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية والكويت والعراق واليمن، في إطار استعداداته للمشاركة في كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر خلال نوفمبر المقبل.